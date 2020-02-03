Eskişehir havacılık sektörü Fransa semalarında Eskişehir ve Fransa havacılık alanında el sıkıştı

Eskişehir havacılık sektörü, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olan Fransa’nın Lyon şehrinde yeni iş bağlantıları kurdu.

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “KOBİ’ler için Uluslararası İşağları ve Kümelenme” başlıklı projesi kapsamında Fransa’ya çıkarma yapan Eskişehir Havacılık sektörü burada firmalar arası ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirdi. Havacılık sektöründeki firmaların ihracat kapasitelerinin artırılması amacıyla projenin hayata geçirildiğini söyleyen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bu özel proje odamız üyesi firmaların daha çok ihracat ve Eskişehir’e daha çok iş gelmesi için oluşturuldu. Proje sahibi olarak bizim dışımızda İspanya’dan Barcelona Ticaret Odası, Fransa’dan RhoneAlpes (Lyon) Ticaret Odası ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası da burada yer almakta. İspanya ve Fransa’da yeni iş bağlantılarının kurulması, Odalar ve Kümeler arası ilişkileri ile sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesini sağlayacağız” dedi.

“Program kapsamında 100’e yakın işbirliği görüşmesini organize ettik”

Bu kapsamda Lyon’a gerçekleştirilen ticaret heyeti programında Türk ve Fransız firmaların katılımıyla işbirliği için adımlar atıldığının üstünde duran Kesikbaş, “Yönetim Kurulu üyemiz Evren Şahin’in ve üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri programına havacılık imalat sanayisinde faaliyet gösteren 10 Türk firması, 10 da Fransız firması katılım sağladı. Program kapsamında 100’e yakın işbirliği görüşmesini de organize ettik. Özellikle şehrimiz firmalarını dünya devi üreticilerle bir araya getirme anlayışı çerçevesinde 14 milyar dolar cirosu, 50 ülkede faaliyeti ve 300 fabrikasıyla üretim yapan Parker Lord ile bir araya getirdik. Yine havacılık ve uzay alanında dünyanın en büyük ana tedarikçilerinden Tecalemit Havacılık ile üyelerimiz görüşmeler gerçekleştirdi. Firmanın satın alma birimiyle bir araya gelen heyetimiz Türkiye’den yapılabilecek tedarikler hakkında görüşmeler yaptı” diye konuştu.

Eskişehir’deki havacılık firmalarının ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Lyon Başkonsolosu, Ticaret Ataşesi, Türk ve Fransız iş insanları, RhoneAlpes Ticaret Odası, Lyon Havacılık Kümelenmesi katılımıyla yaklaşık 40 kişinin yer aldığı bir Networking Resepsiyonu da yapıldığını ifade eden Kesikbaş, resepsiyonda, ikili iş görüşmelerinin hemen sonrasında, katılımcıların daha sosyal ve rahat bir ortamda yakınlaşmaları, potansiyel işbirlikleri için uygun bir ortam yaratılması sağlandığını da söyledi.

Yapılan proje ile ticari ve teknolojik işbirlikleri yakalanması adına son derece olumlu adımlar atıldığını açıklayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, benzer projelerle Eskişehir sanayini desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

ESKİŞEHİR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:33

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