Dorukhan Toköz’ün avukatından iddialara dair açıklama Beşiktaş’ın ve A Milli Takımı’n genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün avukatı Pınar Turhanoğlu; “Dorukhan Toköz olayın asıl mağdurudur” “Dorukhan, iddiaların kamuoyuna bu şekilde yanlı yansıtılmasından dolayı son derece üzgün”

Beşiktaş’ın ve A Milli Takımı’n genç yıldızı Dorukhan Toköz ile eski kız arkadaşı Cansu Gezer arasındaki tartışmalar mahkemeye taşınırken, 23 yaşındaki sporcunun avukatı Pınar Turhanoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başarılı sporcu Dorukhan Toköz, eski kız arkadaşı Cansu Gezer tarafından yapılan şikayet ile kendisine uzaklaştırma kararı verilmesinin şokunu yaşıyor. Toköz'ün eski kız arkadaşı Gezer, iddialara göre ayrılık sonrası kendisini tehdit ettiği iddiasıyla konuyu mahkemeye taşıdı. Bu olay sonrası Toköz cephesinden ilk açıklama ise genç yıldızın bağlı olduğu avukatlık bürosu tarafından geldi. Toköz cephesi iddiaları kabul etmeyerek asıl mağdurun kendilerini olduğunu belirtirken Avukat Pınar Turhanoğlu, konuyla ilgili bir basın açıklaması düzenlerken merak edilen soruların da yanıtını verdi.

“Dorukhan’ın konutuna zorla girmeye çalıştığına dair polis tutanağı mevcut”

Dorukhan Toköz hakkında iddia edilenlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Avukat Pınar Turhanoğlu, gündeme gelen iddiaların aksine genç sporcunun Cansu Gezer tarafından mağdur olduğunu belirtti. Toköz’ün olay ile ilgili şikayetinin de tutanaklarında mevcut olduğunu belirten Turhanoğlu, “Vekil edenimiz Dorukhan Toköz hakkında basında yer alan haberler nedeni ile düzeltme yapma gereği hasıl olmuştur. Vekil edenimiz isminin anıldığı şahıs ile yaklaşık yedi ay önce arkadaş ortamında tanıştırılmıştır. Bir süre sonra bu şahsın vekil edenimizin yaşı, eğitim durumu, geçmiş yaşantısı ile ilgili gerçek dışı bilgiler verdiğini fark etmiş ve vekil edenimiz bu şahıs görüşmek istemediğini belirtmiştir. Vekil edenimizin görüşmek istemediğinin söylenmesinin ardından bu şahıs vekil edenimizi sözlü, yazılı ve fiziksel olarak sürekli rahatsız etmeye başlamıştır. Hatta bu şahıs tarafında uzaklaştırma kararı alındığını iddia ettiği tarihte vekil edenin konutuna zorla girmeye çalıştığına ve bu konuda güvenlik görevlileri ile tartışma yaşadığına ilişkin polis tutanağı mevcuttur” ifadelerini kullandı.

“Can ve mal güvenliğinden endişe ettiğini belirterek uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti”

Cansu Gezer’in başarılı sporcuyu sürekli olarak rahatsız ettiğini belirten Avukat Turhanoğlu, ilk olarak uzaklaştırma kararının da Dorukhan Toköz tarafından çıkarttırıldığını ifade etti. Toköz’ün can ve mal güvenliğinden endişe ederek bu kararı aldığını sözlerine ekleyen Turhanoğlu, “Bu kişi defalarca vekil edenimizi telefon ile arama yapmış ve mesajlar atmıştır. Ayrıca sosyal medyadan da vekil edenimize sürekli mesaj atması sebebi ile hesabını engelleyen vekil edenimize, bu kez de farklı hesaplardan mesaj atmaya başlamıştır. Vekil edenimiz ikametinin önünde, spor tesislerinin önünde sürekli bekleyen şahsın, son olarak arabasının önüne çıkarak aracını yumruklaması ardından yine vekil edenimizi takip ederek, vekil edenimizin ikametinin önüne gelmesi, sitenin güvenlik bariyerini aşıp siteye girmesi sonrası suç duyurusunda bulunmuş, can ve mal güvenliğinden endişe ettiğini belirterek uzaklaştırma kararı verilmesini talep etmiştir” şeklinde konuştu.

“Dorukhan Toköz olayın asıl mağdurudur”

Basına olayın tek taraflı şekilde tehdit olarak sunulmasının doğru olmadığını söyleyen Avukat Turhanoğlu, Dorukhan’ın kamuoyuna olayların bu şekilde yansımasından dolayı çok üzgün olduğunu vurguladı. Asıl mağdurun Dorukhan Toköz olduğunu belirten Turhanoğlu, “ Olayın yargıya intikal etmesi sonrası bu zorlayıcı davranışların sona ereceğini düşünen vekil edenimiz bu kez de bu kişinin basına sunduğu tehdit iddiası ile karşılaşmıştır. Vekil edenimiz Dorukhan Toköz, bu şahsı tehdit etmemiştir. Tam aksine kendisinin rahatsız edildiğine emniyet müdürlüğüne yaptığı şikâyeti ve resmi ifadesi bulunmaktadır. Şikâyeti güvenlik görevlilerinin beyanları, polis tutanakları ve site güvenlik kayıtları ile desteklenmiştir. Bu şahsın kendisi ile iletişim kurmasının önlenmesini de talep etmiştir. Dorukhan, bu şahsın tek taraflı beyanı sonrası alındığı düşünülen ve tarafımıza tebliğ edilmediği için gerçekliğini bilemediğimiz tedbir kararı iddiasının kamuoyuna bu şekilde yanlı yansıtılmasından dolayı son derece üzgündür. Dorukhan Toköz olayın asıl mağdurudur. Bu şahsın sürekli takibi sonrası yargıya güvenmiş, şikâyetçi olmuş, uzaklaştırma talep etmiş buna karşın kamuoyuna tehdit ettiği iddiası yansıtılmıştır. Vekil eden hakkındaki haberler nedeni ile hukuki ve cezai haklarımız saklı kalmak üzere kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.

ESKİŞEHİR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:33

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