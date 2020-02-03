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Yunus Timlerinin kontrolleri firarileri ele verdi Yapılan GBT kontrollerinde şüpheli 9 kişiden 3'ü ...

İHA

Eskişehir'de, Yunus Timleri tarafından şüpheli 9 şahsa yapılan kontrollerde, pompalı tüfek, tabanca, uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca polisin GBT sorgusunda ise, 9 şüpheliden 3'ünün çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunarak arandığı tespit edildi.

Yunus Timlerinin kontrolleri firarileri ele verdi Yapılan GBT kontrollerinde şüpheli 9 kişiden 3'ü firari çıktı

Eskişehir'de, Yunus Timleri tarafından şüpheli 9 şahsa yapılan kontrollerde, pompalı tüfek, tabanca, uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca polisin GBT sorgusunda ise, 9 şüpheliden 3'ünün çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunarak arandığı tespit edildi.
Alınan bilgilere göre; 31 Ocak3 Şubat tarihleri arasında Motosikletli Polis Timler Amirliğince yapılan çalışmalar ve kontroller esnasında, şüpheli bir araç kontrol edildi. Araçta yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 adet fişek ele geçirildi. Sürücü M.K. (26) isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

'Ruhsatsız silah ve narkotik madde ele geçirildi'
Yunus Timleri ayrıca kontrollerinin devamında, İ.A. isimli şüphelinin üzerinden narkotik madde, İ.G. (27) isimli şüpheliden kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 43 adet fişek, S.Y. (21) isimli şahsın üzerinden 24 adet narkotik hap ile 1 adet bıçak, M.Ö. (28) isimli şahıstan 1 adet bıçak, A.Ç. (42) isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız 7.65 milimetre silah ve 6 adet fişek ele geçirildi. Polis, şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.

'Firari zanlılar da yakalandı'
Ayrıca Yunus Timleri, U.D. (23) isimli şahsa yapılan GBT sorgusunda 'Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması ve Silahlı Yağma' suçlarından arandığı ve 5 yıl hapis cezası olduğu, E.K. (19) isimli şahısın 'Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması ve Hırsızlık' suçlarından arandığı ve 2 yıl hapis cezası olduğu, E.B. (34) isimli şahısın 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan arandığı ve 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerince, aranan şahıslar hakkında yasal işlem başlatarak cezaevine teslim edildi.

ESKİŞEHİR

03 Şubat 2020 Pazartesi

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