Dorukhan Toköz'ün avukatından 'tehdit' iddiasına açıklama

BEŞİKTAŞLI milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün avukatı Pınar Turhanoğlu, kız arkadaşı Cansu Gezer'i tehdit ettiği iddiasıyla mahkeme tarafından verilen 4 aylık uzaklaştırma kararının kendilerine henüz tebliğ edilmediğini söyledi. Olayda asıl mağdurun Dorukhan Toköz olduğunu savunan Av. Turhanoğlu, "Dorukhan olayın asıl mağdurudur. Bu şahsın sürekli takibi sonrası Dorukhan şikayetçi olmuş, uzaklaştırma talep etmiş buna karşın kamuoyuna tehdit ettiği iddiası yansıtılmıştır" dedi.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün 7 ay önce tanıştığı sevgilisi Cansu Gezer'i tehdit ettiği için mahkemeden uzaklaştırma cezası aldığı iddia edildi. Toküz'ün Eskişehirli avukatı Pınar Turhanoğlu, kararın henüz kendilerine tebliğ edilmediğini belirterek olayın asıl mağdurunun Dorukhan Toköz olduğunu savundu. Dorukhan'ın, suç duyurusunda bulunarak, can ve mal güvenliğinden endişe ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verilmesini talep ettiğini anlatan Av. Turhanoğlu, şunları söyledi:

"Dorukhan Toköz, Cansu Gezer ile yaklaşık 7 ay önce arkadaş ortamında tanıştırılmıştır. Dorukhan bir süre sonra bu şahsın yaşı, eğitim durumu, geçmiş yaşantısı ile ilgili gerçek dışı bilgiler verdiğini fark etmiş ve görüşmek istemediğini belirtmiştir. Bunun ardından Gezer, Dorukhan'ı sözlü, yazılı ve fiziksel olarak sürekli rahatsız etmeye başlamıştır. Hatta uzaklaştırma kararı alındığını iddia ettiği tarihte Dorukhan'ın konutuna zorla girmeye çalıştığına ve bu konuda güvenlik görevlileri ile tartışma yaşadığına ilişkin polis tutanağı mevcuttur. Bu kişi defalarca Dorukhan'ı telefonla aramış ve mesajlar göndermiştir. Ayrıca sosyal medyadan da Dorukhan'a sürekli mesaj göndermesi nedeniyle hesabını engelleyen Dorukhan'a, bu kez de farklı hesaplardan mesaj göndermeye başlamıştır. Dorukhan Toköz, ikametinin yakınındaki spor tesislerinin önünde sürekli bekleyen şahsın son olarak arabasının önüne çıkarak aracını yumruklamasının ardından yine Dorukhan'ı takip ederek, ikametinin önüne gelmesi, sitenin güvenlik bariyerini aşıp siteye girmesi sonrası suç duyurusunda bulunmuş, can ve mal güvenliğinden endişe ettiğini belirterek uzaklaştırma kararı verilmesini talep etmiştir."

'DORUKHAN ŞİKAYETÇİ OLDU'

Toköz'ün görüşmek istemediği Cansu Gezer tarafından rahatsız edildiğini ve yasal olarak şikayette de bulunduğunu kaydeden Av. Turhanoğlu, "Olayın yargıya intikal etmesi sonrası bu zorlayıcı davranışların sona ereceğini düşünen Dorukhan bu kez de bu kişinin basına sunduğu tehdit iddiası ile karşılaşmıştır. Dorukhan, olayın asıl mağdurudur. Bu şahsın sürekli takibi sonrası yargıya güvenmiş, şikayetçi olmuş, uzaklaştırma talep etmiş buna karşın kamuoyuna tehdit ettiği iddiası yansıtılmıştır. Dorukhan Toköz bu şahsı tehdit etmemiştir. Tam aksine kendisinin rahatsız edildiğine emniyet müdürlüğüne yaptığı şikayeti ve resmi ifadesi bulunmaktadır. Şikayeti güvenlik görevlilerinin beyanları, polis tutanakları ve site güvenlik kayıtları ile desteklenmiştir. Bu şahsın kendisi ile iletişim kurmasının önlenmesini de talep etmiştir" diye konuştu.

'KARAR BİZE TEBLİĞ EDİLMEDİ'

Mahkeme tarafından verildiği öne sürülen 4 aylık uzaklaştırma kararının kendilerine henüz tebliğ edilmediğini söyleyen Turhanoğlu, "Dorukhan, bu şahsın tek taraflı beyanı sonrası alındığı düşünülen ve tarafımıza tebliğ edilmediği için gerçekliğini bilemediğimiz tedbir kararı iddiasının kamuoyuna bu şekilde yanlı yansıtılmasından dolayı son derece üzgündür. Dorukhan Toköz hakkındaki haberler nedeni ile hukuki ve cezai haklarımız saklı kalmak üzere kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.



ESKİŞEHİR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:33

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