Dorukhan Toköz'ün avukatından 'tehdit' iddiasına açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dorukhan Toköz'ün avukatından 'tehdit' iddiasına açıklama

DHA

BEŞİKTAŞLI milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün avukatı Pınar Turhanoğlu, kız arkadaşı Cansu Gezer'i tehdit ettiği iddiasıyla mahkeme tarafından verilen 4 aylık uzaklaştırma kararının kendilerine henüz tebliğ edilmediğini söyledi. Olayda asıl mağdurun Dorukhan Toköz olduğunu savunan Av. Turhanoğlu, "Dorukhan olayın asıl mağdurudur. Bu şahsın sürekli takibi sonrası Dorukhan şikayetçi olmuş, uzaklaştırma talep etmiş buna karşın kamuoyuna tehdit ettiği iddiası yansıtılmıştır" dedi.

BEŞİKTAŞLI milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün avukatı Pınar Turhanoğlu, kız arkadaşı Cansu Gezer'i tehdit ettiği iddiasıyla mahkeme tarafından verilen 4 aylık uzaklaştırma kararının kendilerine henüz tebliğ edilmediğini söyledi. Olayda asıl mağdurun Dorukhan Toköz olduğunu savunan Av. Turhanoğlu, "Dorukhan olayın asıl mağdurudur. Bu şahsın sürekli takibi sonrası Dorukhan şikayetçi olmuş, uzaklaştırma talep etmiş buna karşın kamuoyuna tehdit ettiği iddiası yansıtılmıştır" dedi.
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün 7 ay önce tanıştığı sevgilisi Cansu Gezer'i tehdit ettiği için mahkemeden uzaklaştırma cezası aldığı iddia edildi. Toküz'ün Eskişehirli avukatı Pınar Turhanoğlu, kararın henüz kendilerine tebliğ edilmediğini belirterek olayın asıl mağdurunun Dorukhan Toköz olduğunu savundu. Dorukhan'ın, suç duyurusunda bulunarak, can ve mal güvenliğinden endişe ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verilmesini talep ettiğini anlatan Av. Turhanoğlu, şunları söyledi:
"Dorukhan Toköz, Cansu Gezer ile yaklaşık 7 ay önce arkadaş ortamında tanıştırılmıştır. Dorukhan bir süre sonra bu şahsın yaşı, eğitim durumu, geçmiş yaşantısı ile ilgili gerçek dışı bilgiler verdiğini fark etmiş ve görüşmek istemediğini belirtmiştir. Bunun ardından Gezer, Dorukhan'ı sözlü, yazılı ve fiziksel olarak sürekli rahatsız etmeye başlamıştır. Hatta uzaklaştırma kararı alındığını iddia ettiği tarihte Dorukhan'ın konutuna zorla girmeye çalıştığına ve bu konuda güvenlik görevlileri ile tartışma yaşadığına ilişkin polis tutanağı mevcuttur. Bu kişi defalarca Dorukhan'ı telefonla aramış ve mesajlar göndermiştir. Ayrıca sosyal medyadan da Dorukhan'a sürekli mesaj göndermesi nedeniyle hesabını engelleyen Dorukhan'a, bu kez de farklı hesaplardan mesaj göndermeye başlamıştır. Dorukhan Toköz, ikametinin yakınındaki spor tesislerinin önünde sürekli bekleyen şahsın son olarak arabasının önüne çıkarak aracını yumruklamasının ardından yine Dorukhan'ı takip ederek, ikametinin önüne gelmesi, sitenin güvenlik bariyerini aşıp siteye girmesi sonrası suç duyurusunda bulunmuş, can ve mal güvenliğinden endişe ettiğini belirterek uzaklaştırma kararı verilmesini talep etmiştir."
'DORUKHAN ŞİKAYETÇİ OLDU'
Toköz'ün görüşmek istemediği Cansu Gezer tarafından rahatsız edildiğini ve yasal olarak şikayette de bulunduğunu kaydeden Av. Turhanoğlu, "Olayın yargıya intikal etmesi sonrası bu zorlayıcı davranışların sona ereceğini düşünen Dorukhan bu kez de bu kişinin basına sunduğu tehdit iddiası ile karşılaşmıştır. Dorukhan, olayın asıl mağdurudur. Bu şahsın sürekli takibi sonrası yargıya güvenmiş, şikayetçi olmuş, uzaklaştırma talep etmiş buna karşın kamuoyuna tehdit ettiği iddiası yansıtılmıştır. Dorukhan Toköz bu şahsı tehdit etmemiştir. Tam aksine kendisinin rahatsız edildiğine emniyet müdürlüğüne yaptığı şikayeti ve resmi ifadesi bulunmaktadır. Şikayeti güvenlik görevlilerinin beyanları, polis tutanakları ve site güvenlik kayıtları ile desteklenmiştir. Bu şahsın kendisi ile iletişim kurmasının önlenmesini de talep etmiştir" diye konuştu.
'KARAR BİZE TEBLİĞ EDİLMEDİ'
Mahkeme tarafından verildiği öne sürülen 4 aylık uzaklaştırma kararının kendilerine henüz tebliğ edilmediğini söyleyen Turhanoğlu, "Dorukhan, bu şahsın tek taraflı beyanı sonrası alındığı düşünülen ve tarafımıza tebliğ edilmediği için gerçekliğini bilemediğimiz tedbir kararı iddiasının kamuoyuna bu şekilde yanlı yansıtılmasından dolayı son derece üzgündür. Dorukhan Toköz hakkındaki haberler nedeni ile hukuki ve cezai haklarımız saklı kalmak üzere kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.

ESKİŞEHİR

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 16:00
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunus Timlerinin kontrolleri firarileri ele verdi Yapılan GBT kontrollerinde şüpheli 9 kişiden 3'ü firari çıktı
YEREL HABERLER Yunus Timlerinin kontrolleri firarileri ele ...
Dorukhan Toköz’ün avukatından iddialara dair açıklama Beşiktaş’ın ve A Milli Takımı’n genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün avukatı Pınar Turhanoğlu; “Dorukhan Toköz olayın asıl mağdurudur” “Dorukhan, iddiaların kamuoyuna bu şekilde yanlı yansıtılmasından dolayı son derece üzgün”
YEREL HABERLER Dorukhan Toköz’ün avukatından iddialara dair ...
Jandarma ekiplerinden uyuşturucu şüphelilerine darbe: 11 gözaltı Jandarmanın kırsalda uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden uyuşturucu şüphelilerine darbe: ...
“Öğrenci Kafası” programında Eskişehir’in soğuğunu konuştu
YEREL HABERLER “Öğrenci Kafası” programında Eskişehir’in soğuğunu ...
Eskişehir havacılık sektörü Fransa semalarında Eskişehir ve Fransa havacılık alanında el sıkıştı
YEREL HABERLER Eskişehir havacılık sektörü Fransa ...
Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda atölye çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda atölye çalışmaları sürüyor
Gambiyalı öğrenciler Türkiye’de buluştu
YEREL HABERLER Gambiyalı öğrenciler Türkiye’de buluştu
Başkan Kurt Kırım Tatarlarının sorunlarını anlattı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: “Türk dış politikası Kırım’ın mevcut durumu konusunda yetersiz kalıyor”
YEREL HABERLER Başkan Kurt Kırım Tatarlarının sorunlarını ...
Ceren Özdemir Gençlik Merkezi’nde kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Ceren Özdemir Gençlik Merkezi’nde kayıtlar başladı
Eskişehir tarımına 31 milyon TL hibe desteği Eskişehir Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever: “Projeleri kabul gören 130 yatırımcımıza yüzde 50 oranında hibe desteğinde bulunulacaktır” “130 yatırımcımıza tebligat yapılarak uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verilecek”
YEREL HABERLER Eskişehir tarımına 31 milyon TL hibe ...
Patlamada ekmek tekneleri yıkılan esnaf zararlarının karşılanmasını istiyor
YEREL HABERLER Patlamada ekmek tekneleri yıkılan esnaf zararlarının ...
‘Türkiye Mezunları’ geleceklerine hazırlanıyor Eskişehirli mezun adayları buluştu
YEREL HABERLER ‘Türkiye Mezunları’ geleceklerine ...
Anadolu Üniversitesi BAUM emin ellerde
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi BAUM emin ellerde
Eskişehirli sanatçı Süheyla Öztürk’ün ‘Renklerin suda yansımaları’ adlı ebru sanatı sergisi
YEREL HABERLER Eskişehirli sanatçı Süheyla Öztürk’ün ‘Renklerin suda ...
Odunpazarı esnafı sömestri tatilinde umduğunu bulamadı Turist çok, müşteri yok Sömestr tatili esnafa yaramadı
YEREL HABERLER Odunpazarı esnafı sömestri tatilinde umduğunu ...
Havacılar Elazığ’a yardım kolileri gönderdi
YEREL HABERLER Havacılar Elazığ’a yardım kolileri gönderdi
Klasik otomobillere adanmış bir hayat 45 yıllık klasik sevgisi Klasik otomobillerin doktoru oldu Mustafa Özmen; "Çırak olarak çalışmaya başladığımızda ilk bu arabalarla tanıştık şimdi de tamir etmeye devam ediyoruz" "Tamir ettiğim araçlar ortalama 50 yaşındalar"
YEREL HABERLER Klasik otomobillere adanmış bir hayat 45 yıllık ...
Eskişehir´de doğal gaz patlaması: 1 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir´de doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Eskişehir'de doğalgaz patlaması Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralanırken, 1 iş yeri ise çöktü
YEREL HABERLER Eskişehir'de doğalgaz patlaması Doğalgaz patlamasında ...
Gençlik Merkezlerinde kayıt heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Gençlik Merkezlerinde kayıt heyecanı başlıyor
Eskişehir´de 15 çift, `02.02.2020´de dünya evine girdi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 15 çift, `02.02.2020´de dünya evine ...
Özel sporcular sevinçlerini Başkan Ataç’la paylaştı
YEREL HABERLER Özel sporcular sevinçlerini Başkan Ataç’la paylaştı
Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
Emekli-Sen’den Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Emekli-Sen’den Başkan Ataç’a ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X