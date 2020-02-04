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Her saç kesim ücretinin yarısı Elazığ’a Bu kuaförde her tıraş ücretinin yarısı depremzedelere yardım ...

İHA

Eskişehir'deki bir kuaförde her saç kesimi için alınan ücretin yarısı Elazığ'daki depremzedelere yardım olarak gönderiliyor.

Her saç kesim ücretinin yarısı Elazığ’a Bu kuaförde her tıraş ücretinin yarısı depremzedelere yardım olarak gönderiliyor

Eskişehir’deki bir kuaförde her saç kesimi için alınan ücretin yarısı Elazığ’daki depremzedelere yardım olarak gönderiliyor.
Eskişehir’de 15 senedir kuaförlük yapan Hasan Yılmaz, Elazığ’da geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.8’lik deprem felaketinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için bir proje başlattı. Yaşanan mağduriyetlere sessiz kalamayan Saloon HY işletmecisi 27 yaşındaki Yılmaz, her tıraş olan vatandaştan aldığı ücretin yarısını Elazığ’daki depremzedelere göndermeye karar verdi. İşletmesinin camına astığı “Her bir saç kesimi Elazığ’a yardım” yazısıyla görenleri depremzedelere destek için harekete geçirmeye çalışan Yılmaz, başlattığı uygulama ile vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

"Vatandaşlarımız, meslektaşlarım, başka esnaflar böyle bir uygulamayı görüp harekete geçebilir"
Konuyla ilgili konuşan 27 yaşındaki başarılı kuaför, diğer meslektaşlarını ve esnafları bu konuda duyarlı olmaya davet ederken herkesin benzer şekilde depremzedelere yardım elini uzatabileceğine dikkat çekti. Yılmaz yaptığı açıklamada, "Deprem haberini duyduğum ilk anda kendimi çok kötü hissettim. Daha sonrasında da yaşananları gördükçe gönüllü ekiplerle Elazığ'a gitmeyi de düşündüm. Fakat Elazığ'a gitmeden buradan da onlara dokunmanın bir yolunu bu uygulama ile bulduğumu düşünüyorum. Belki direkt olarak maddi bir yardım da yapabilirdim, ama böyle bir kampanyanın örnek olması açısından daha çok ses getireceğine inandım. Sonuçta yalnızca benim duyarlılığımla aşılabilecek durumlar değil. Gören vatandaşlarımız, meslektaşlarım, başka esnaflar böyle bir uygulamayı görüp harekete geçebilir. Kendi işlerine ve durumlarına göre farklı şeyler düşünebilirler. Beni de en çok mutlu edecek olan bu olur. Umarım biraz olsun duyarlılık zinciri oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR

04 Şubat 2020 Salı

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