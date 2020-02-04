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‘Eskişehir ve Deprem’ konulu konferans Prof. Dr. Can Ayday, Eskişehir'de deprem riski olan 3 bölgeyi ...

İHA

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, 'Eskişehir ve Deprem' konulu konferans verdi.

‘Eskişehir ve Deprem’ konulu konferans Prof. Dr. Can Ayday, Eskişehir'de deprem riski olan 3 bölgeyi anlattı Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday: "Eskişehir yerleşim yerinde yeraltı suyunun yüzeye çok yakın olması nedeni ile oluşan deprem enerjisinin gücü artmaktadır" "Eskişehir sadece kendi adını alan Eskişehir fayı ile değil, kuzey ve güney de bulunan deprem bölgelerinden de etkilenebilecektir’’

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, ‘Eskişehir ve Deprem’ konulu konferans verdi.
Ayday, Sinerji Hareketi Derneği’nde verdiği konferansta, Eskişehir’i deprem bakımından etkilemesini düşündüğü bölgeleri harita üzerinde gösterdi. Çeşitli meslek gruplarından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgi duyan katılımcıların dinlediği konferansa Prof. Dr. Can Ayday "Deprem ve yapı ilişkisinde zemin önemlidir. Eskişehir yerleşim yerinde yeraltı suyunun yüzeye çok yakın olması nedeni ile oluşan deprem enerjisinin gücü artmaktadır. Bu konu, Eskişehirliler tarafından yanlış bilinmektedir. Eskişehir’i deprem konusunda etkilemesini düşündüğüm 3 farklı bölgeyi kendi hazırladığım haritalar üzerinden gösteriyorum ve Eskişehir Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bu konuda Eskişehir’i uyarmaktayız. Fakat sorumluların bu konuda bir şey yapmadıklarından rahatsızlık duymaktayım’’ dedi.
Prof. Dr. Can Ayday, ‘’Eskişehir’in hemen güneyinden geçen kendi adıyla anılan Eskişehir Fay Zonu’nun yanı sıra, Ali Fuat PaşaTaraklı hattı ile bu hattın kuzeyinde deprem boşluğu bulunmaktadır. KütahyaGediz hattı, Eskişehir için deprem tehlikesi oluşturabilecektir. Sonuçta; Eskişehir sadece kendi adını alan Eskişehir fayı ile değil, kuzey ve güney de bulunan deprem bölgelerinden de etkilenebilecektir’’ dedi.
Konferans sonunda katılımcılar; Ayday’a Eskişehir’in deprem bölgeleri hakkında sorular sordular. Prof. Dr. Can Ayday’da sorulan soruların hepsine cevap verdi. Akabinde Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam tarafından, Prof. Dr. Ayday’a teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

ESKİŞEHİR

04 Şubat 2020 Salı

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