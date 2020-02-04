Beylikovalılardan Başkan Ataç’a ziyaret

– Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Beylikova Yardımlaşma Kültür ve Spor Kulübü Derneği (BEYAD) yöneticilerini ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak BEYAD Başkanı Tolga Savaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında dernek faaliyetleri hakkında Ataç’a bilgi veren Savaş, misafirperverliğinden ötürü kendisine teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, misafirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

ESKİŞEHİR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:32

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