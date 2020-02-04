Kristal-İş Sendikası'nda işçi ve yönetim arasında arbede Genel merkez ve şube üyeleri birbirine girdi Görevden alınan Kristal-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı: “Bizim tek talebimiz fabrikalara sandık koyulması” Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı: “Seçim kararları alan şube yönetimine geçici süreyle el çektirdik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kristal-İş Sendikası'nda işçi ve yönetim arasında arbede Genel merkez ve şube üyeleri birbirine ...

İHA

Eskişehir'de tüzüğe aykırı seçim yaptıkları gerekçesiyle geçici olarak görevden alınan Kristalİş Sendikası Eskişehir Şubesi yöneticileri, Kristalİş Genel Başkan Yardımcısı ve il temsilcilerinin kentte yapacağı toplantıya izin vermedi. Sendika girişini kapatan işçiler ve yönetim arasında arbede çıktı.

Kristal-İş Sendikası'nda işçi ve yönetim arasında arbede Genel merkez ve şube üyeleri birbirine girdi Görevden alınan Kristal-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı: “Bizim tek talebimiz fabrikalara sandık koyulması” Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı: “Seçim kararları alan şube yönetimine geçici süreyle el çektirdik”

Eskişehir’de tüzüğe aykırı seçim yaptıkları gerekçesiyle geçici olarak görevden alınan Kristalİş Sendikası Eskişehir Şubesi yöneticileri, Kristalİş Genel Başkan Yardımcısı ve il temsilcilerinin kentte yapacağı toplantıya izin vermedi. Sendika girişini kapatan işçiler ve yönetim arasında arbede çıktı.
Kristalİş Sendikası Eskişehir Şubesi başkan ve yönetimine, genel merkezleri tarafından tüzüğe aykırı seçim yaptıkları gerekçesiyle görevlerinden geçici olarak el çektirildi. Yaşanan duruma tepki gösteren üyeler, Kristalİş Genel Başkanlığının kentte düzenleyeceği toplantıya izin vermedi. Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı ve çeşitli illerin temsilciler sendika kapısına gelerek içeri girmek istedi. Bunun üzerine kapının önünde adeta etten duvar ören işçiler, yönetime içeri almayacaklarını ve toplantıyı başka zaman yapmalarını söyledi.
Ardından yaşanan tartışma sonrası Kristalİş yöneticileri ve Eskişehir Şubesi üyeleri birbirine girdi. Yolda yaşanan arbedede İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri araya girerek iki grubu ayırdı. Polis iki grup arasına set çekse de üyeler arasında sözlü atışma devam etti. Daha sonra Eskişehir Şubesi üyeleri, kendilerinin de üye olduğunu ve ancak mahkeme kararıyla çekileceklerini söylemeleri üzerine Kristalİş Genel Merkez yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmak için Çarşı Polis Merkezine gitti.

“Bizim tek talebimiz fabrikalara sandık koyulması”
Yaşanan arbede öncesi konuşan, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Kristalİş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı, “Bugün burada görevden alınmış bir şube başkanı olarak açıklama yapıyorum. Görevden el çektirilmemizin nedeni fabrikalarımızda üye arkadaşlarımızın imza toplayarak şubeye seçim talebiyle gelmesi ve biz de bu seçim talebini tüzükte yer alan ‘söz ve karar tabanındır’ ilkesiyle genel merkezimize götürüp, seçim talep ettik. Genel merkezimiz bize seçim yapamazsınız dedi. Bizim tek talebimiz fabrikalara sandık koyulması. Başka hiçbir talebimiz yok. Demokratik bir talebimiz var” ifadelerini kullandı.

“Seçim kararları alan şube yönetimine geçici süreyle el çektirdik”
Yaşanan arbede sonrası konuşan Kristalİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı, suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, “Kristalİş Sendikası adına yaşadıklarımız hiç hoş değil. Buradaki konunun özü, Kristalİş Sendikası Eskişehir Şube yönetiminin, Kristalİş Sendikası ana tüzüğüne aykırı bir şekilde karar alması. Merkez yönetimiyle mutabık kalmadan, bunu da iş yerlerinde uygulamaya kalmasından ibarettir. İşletmelerde sandık koyma girişiminde bulundular. Bunların çalışan üye arkadaşlarımızın konuyla ilgili bilgileri var. Genel merkezi mutabık olmayacağı bir seçimi tüm sendika arkadaşlarımızı bilirler. Bu kararları alan şube yönetimine geçici süreyle el çektirdik. Hep birlikte burada bir toplantı kararımız var. bu toplantı amacıyla buraya geldik. Fakat görevden el çektirilmiş arkadaşlarımız. Maalesef toplantımızı burada engeller durumdalar. Biz de tabi arkadaşlarla bu tabloyu yaşamak istemezdik. Ama arkadaşlar, bilemiyorum bizim toplantımızı engelliyorlar, engellemekte ısrar ediyorlar. Biz de tabii ki yasal süreç neyse onu uygulayacağız” dedi.
Öte yandan Kristalİş Genel Başkan Yardımcısı Çallı ve yönetim, suç duyurusunda bulunmak üzere karakola gitti.

ESKİŞEHİR

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Elektrik sobası yakarken hayatınızdan olmayın Kontrolsüz yakılan ısıtıcılar yangına neden oluyor Eskişehir İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Peker: “Kış aylarında çıkan ev yangınlarının büyük çoğunluğunun elektrik kaynaklı çıktığını görüyoruz” “Belirli bir saatten sonra uyur vaziyetteyken sobaların yanma olayını ortadan kaldırmak gerekiyor” “İnsanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) Elektrik sobası yakarken hayatınızdan ...
Türkiye genelinde kullanılan betonların basınç dayanım ortalaması düşük ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Bekir Topçu deprem ve beton ilişkisini anlattı; "Mühendislik hizmeti alınmış binalar depremde yıkılmayacaktır"
YEREL HABERLER Türkiye genelinde kullanılan betonların basınç ...
Eskişehir’in 2019 nüfus sayım sonuçları Eskişehir nüfusu yüzde 1,9 artarak 887 bin 475' e ulaştı Eskişehir'de kadın nüfusu erkeklere göre daha fazla 2018’de binde 12,2 olan nüfus artış hızı geçen yıl binde 18,5’e ulaştı Eskişehir'de kadın nüfusu erkeklere göre daha fazla
YEREL HABERLER Eskişehir’in 2019 nüfus sayım sonuçları Eskişehir ...
Beylikovalılardan Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Beylikovalılardan Başkan Ataç’a ziyaret
‘Eskişehir ve Deprem’ konulu konferans Prof. Dr. Can Ayday, Eskişehir'de deprem riski olan 3 bölgeyi anlattı Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday: "Eskişehir yerleşim yerinde yeraltı suyunun yüzeye çok yakın olması nedeni ile oluşan deprem enerjisinin gücü artmaktadır" "Eskişehir sadece kendi adını alan Eskişehir fayı ile değil, kuzey ve güney de bulunan deprem bölgelerinden de etkilenebilecektir’’
YEREL HABERLER ‘Eskişehir ve Deprem’ konulu konferans Prof. Dr. ...
Her saç kesim ücretinin yarısı Elazığ’a Bu kuaförde her tıraş ücretinin yarısı depremzedelere yardım olarak gönderiliyor
YEREL HABERLER Her saç kesim ücretinin yarısı Elazığ’a Bu kuaförde ...
Vajinal akıntının rengi farklıysa dikkat Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Öztürk: "Yanlış alışkanlıklar vajinal akıntıya neden oluyor"
YEREL HABERLER Vajinal akıntının rengi farklıysa dikkat Eskişehir ...
(Özel) Sokakta kalan 9 yavru köpek için öğrenciler ve eğitimciler seferber oldu Yavru köpeklerimize çocuklarımız kırtasiyede bulunan 'Kitap', 'Kalem' gibi isimleri koydular Bakan Selçuk’un köpeğinin de ismini taşıyan yavrulara okul bahçesinde bakılıyor Muttalıp Atatürk Orta Okulu Müdürü Servet Yazıcı; "Amacımız dünyamızı hayvanlarla ortak bir şekilde nasıl kullanmamız gerektiğini öğretmek" "Öğrencilerimizin sorumluluk ve merhamet duyguları gelişti" 5/B sınıfı öğrencisi Eren Yavaş; "Arkadaşlarımız yiyeceklerini bölüp yavru köpeklerle paylaşıyor"
YEREL HABERLER (Özel) Sokakta kalan 9 yavru köpek için öğrenciler ve ...
Dorukhan Toköz'ün avukatından 'tehdit' iddiasına açıklama
YEREL HABERLER Dorukhan Toköz'ün avukatından 'tehdit' iddiasına ...
Yunus Timlerinin kontrolleri firarileri ele verdi Yapılan GBT kontrollerinde şüpheli 9 kişiden 3'ü firari çıktı
YEREL HABERLER Yunus Timlerinin kontrolleri firarileri ele ...
Dorukhan Toköz’ün avukatından iddialara dair açıklama Beşiktaş’ın ve A Milli Takımı’n genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün avukatı Pınar Turhanoğlu; “Dorukhan Toköz olayın asıl mağdurudur” “Dorukhan, iddiaların kamuoyuna bu şekilde yanlı yansıtılmasından dolayı son derece üzgün”
YEREL HABERLER Dorukhan Toköz’ün avukatından iddialara dair ...
Jandarma ekiplerinden uyuşturucu şüphelilerine darbe: 11 gözaltı Jandarmanın kırsalda uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden uyuşturucu şüphelilerine darbe: ...
“Öğrenci Kafası” programında Eskişehir’in soğuğunu konuştu
YEREL HABERLER “Öğrenci Kafası” programında Eskişehir’in soğuğunu ...
Eskişehir havacılık sektörü Fransa semalarında Eskişehir ve Fransa havacılık alanında el sıkıştı
YEREL HABERLER Eskişehir havacılık sektörü Fransa ...
Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda atölye çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda atölye çalışmaları sürüyor
Gambiyalı öğrenciler Türkiye’de buluştu
YEREL HABERLER Gambiyalı öğrenciler Türkiye’de buluştu
Başkan Kurt Kırım Tatarlarının sorunlarını anlattı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: “Türk dış politikası Kırım’ın mevcut durumu konusunda yetersiz kalıyor”
YEREL HABERLER Başkan Kurt Kırım Tatarlarının sorunlarını ...
Ceren Özdemir Gençlik Merkezi’nde kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Ceren Özdemir Gençlik Merkezi’nde kayıtlar başladı
Eskişehir tarımına 31 milyon TL hibe desteği Eskişehir Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever: “Projeleri kabul gören 130 yatırımcımıza yüzde 50 oranında hibe desteğinde bulunulacaktır” “130 yatırımcımıza tebligat yapılarak uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verilecek”
YEREL HABERLER Eskişehir tarımına 31 milyon TL hibe ...
Patlamada ekmek tekneleri yıkılan esnaf zararlarının karşılanmasını istiyor
YEREL HABERLER Patlamada ekmek tekneleri yıkılan esnaf zararlarının ...
‘Türkiye Mezunları’ geleceklerine hazırlanıyor Eskişehirli mezun adayları buluştu
YEREL HABERLER ‘Türkiye Mezunları’ geleceklerine ...
Anadolu Üniversitesi BAUM emin ellerde
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi BAUM emin ellerde
Eskişehirli sanatçı Süheyla Öztürk’ün ‘Renklerin suda yansımaları’ adlı ebru sanatı sergisi
YEREL HABERLER Eskişehirli sanatçı Süheyla Öztürk’ün ‘Renklerin suda ...
Odunpazarı esnafı sömestri tatilinde umduğunu bulamadı Turist çok, müşteri yok Sömestr tatili esnafa yaramadı
YEREL HABERLER Odunpazarı esnafı sömestri tatilinde umduğunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X