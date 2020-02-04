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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Odunpazarı Belediyesi kütüphaneleri binlerce kişiye hizmet veriyor

İHA

Kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kütüphaneler binlerce kişiye hizmet veriyor.

Odunpazarı Belediyesi kütüphaneleri binlerce kişiye hizmet veriyor

Kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı kütüphaneler binlerce kişiye hizmet veriyor.
Kütüphane ve kütüphanecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Binlerce kişiye hizmet veren Odunpazarı Belediyesi Kütüphaneleri, Eskişehirli kitap tutkunlarının akınına uğruyor.
Odunpazarı Belediyesi’nin kütüphanelerinde her yaştan bireylere hitap edecek kitaplar bulunuyor. Dördü açık hava kütüphanesi olmak üzere 23 kütüphane açan Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir halkının yeni adresi oldu.
Ataol Behramoğlu Kitaplığı
265 yıllık Yağcızade Konağı’nın restore edilmesi ile oluşturulan Ataol Behramoğlu Kitaplığı akademik çalışma ve araştırmalarda da imkân sağlıyor. Ataol Behramoğlu Kitaplığı’nda eskiçağ tarihinden ortaçağ tarihine, Osmanlı tarihinden, yakın Türkiye Tarihine ve düşünce tarihine kadar birçok İngilizce, Türkçe, Rusça, Fransızca eser bulunuyor.
Odunpazarı’nın ilk çocuk kütüphanesi
Odunpazarı’nda yer alan ve Odunpazarı İlçesi’nin ilk çocuk kütüphanesi olan Atiye Aykanat Çocuk Kütüphanesi’nin üyelerinin tamamı çocuk ve gençlerden oluşuyor. Bin 300 kayıtlı üyeye sahip olan Atiye Aykanat Çocuk Kütüphanesi’nde en çok zekâ ve akıl oyunları bilgilerinin yer aldığı kitaplar tercih ediliyor.
Kütüphaneler teknoloji üssü haline geldi
Odunpazarı’nın farklı mahallelerinde bulunan ve birbirinden zengin kitap koleksiyonuna sahip kütüphaneleri ile Eskişehirlilerin kişisel gelişimine katkı sağlayan Odunpazarı Belediyesi, kütüphaneleri teknoloji üssü haline dönüştürüyor. Odunpazarı Belediyesi Kütüphaneleri’nde temel bilgisayar ve internet erişimi de sağlanıyor.

ESKİŞEHİR

04 Şubat 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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