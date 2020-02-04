İnönü Belediyesi ile ESOGÜ arasında ortak turizm çalışmaları

İnönü Belediyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Turizm Fakültesi arasında ortaklaşa yürütülen turizm çalışmaları devam ediyor.

ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı ve proje ekibinden Cemile Ece, Efnan Ezenel ve Elif Şenel, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret ederek İnönü Belediyesi ve ESOGÜ Turizm Fakültesi arasında ortaklaşa yürütülen İnönü’de turizm çalışmaları kapsamında 4. Proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiler.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ’’Belediyemiz ve ESOGÜ Turizm Fakültesi arasında ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar ile ilçemizin tanıtılmasına ve turizmine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz toplantımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim’’ dedi.

ESKİŞEHİR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:32

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