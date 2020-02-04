Tepebaşı’nda ağaçlar budanıyor

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan cadde, sokak ve parklarda ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç budama çalışmalarını yürütürken, bakımlarını yapmaya da devam ediyor.

Son olarak ekipler, Esentepe ve Zafer mahallerindeki cadde, sokak ve parklarda bulunan ağaçların budama ve bakım işlemlerini gerçekleştirdi. Ağaçların düzenli ve kuvvetli dal ve yapraklarının oluşması ve kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden sağlıklı bir hale gelebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kırık, ezik, hastalıklı olan dallar budanıyor. Cami, hastane ve okul gibi kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ağaç budama taleplerini de karşılayan ekipler, Tepebaşı Belediyesi’nin dal öğütme makinesiyle de iş gücü ve nakliye tasarrufu sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde yapılan budama çalışmalarının belli bir program dahilinde süreceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:32

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