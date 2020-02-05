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Geleceğin eczacıları beyaz önlük giydi

İHA

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1'inci sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle mesleklerinin simgesi olan beyaz önlükleri ilk kez giydi.

Geleceğin eczacıları beyaz önlük giydi

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1’inci sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle mesleklerinin simgesi olan beyaz önlükleri ilk kez giydi.
Yunus Emre Kampüsü Prof. Dr. İhsan Sarıkardaşoğlu Toplantı Salonunda gerçekleşen törende, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, rektör yardımcıları Prof. Dr. Selim Başar, Prof. Dr. Güler Günsoy ve Prof. Dr. Levent Eraslan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk ve Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, öğrencilere önlüklerini takdim ederek heyecanlarını paylaştı. Eczacı olma yolunda ilk adımlarını beyaz önlük giyerek atan eczacı adaylarını, aileleri de yalnız bırakmadı.

“Mesleğinizin gerektirdiği etik değerlerden vazgeçmeden insanlara dokunmalısınız”
Törenin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, geleceğin eczacılarına iyi bir kariyer temennisinde bulundu. Meslek etiği hakkında öğrencilere tavsiyeler veren Prof. Dr. Çomaklı, “Eczacılık, insana temas eden bir meslektir. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi hem akademik kadrosuyla hem de öğrencileriyle Türkiye’nin sayılı fakültelerindendir. Kurumsal hafıza olmadığı takdirde geleceğe doğru iyi bir yol çizilemez. Bu noktada Eczacılık Fakültemiz kurumsal hafızasıyla da ön plana çıkıyor. Öğrencilerimizin birçok üniversiteye göre avantajlı durumda olduğunu düşünüyorum. Anadolu Üniversitesi’nde her zaman bir adım öndesiniz. Mesleklerin özü etikten oluşur. Gelir elde ederken etikten taviz vermemelisiniz. Bu insanlık adına da önemli bir faktördür. Bugün giydiğiniz beyaz önlükler onurunuz için önemli bir değerdir. Mesleğinizin gerektirdiği etik değerlerden vazgeçmeden insanlara dokunmalısınız. Umarım yaşantınız, kazancınız ve insan ilişkileriniz güzel olur. Mesleğinizi hür ve bağımsız olarak idame ettirmenizi dilerim” şeklinde konuştu.

“Önlükler bizim mesleğimize değer katan bir ruhtur”
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin Türkiye’de öncü olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, eczacılığın insan hayatına dokunan bir meslek olduğuna dikkat çekerek, “Sizler hem ülkemizde hem de dünyada öğrenci kenti olarak bilinen bir şehirde öğrencilik yaptığınız için çok şanslısınız. Ayrıca ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan Anadolu Üniversitesinin ve sektörümüzün göz bebeği olan Eczacılık Fakültesinde okuyorsunuz. En önemlisi de çok değerli hocalara sahipsiniz. Hocalarınızın size verdiği hiçbir bilgiyi kulak arkası etmeyin. O sözler meslek hayatınızın her aşamasında karşınıza çıkacak. Bugün giyeceğiniz önlükler bizim mesleğimize değer katan bir ruhtur. Mezun olduktan sonra mesleğinizi hangi konumda icra ederseniz edin, her zaman o kutsal önlüğü giyeceksiniz. Biz insana dokunan bir meslek yapıyoruz. Bizler halka sadece ilaç ve sağlık anlamında değil, hayatın her alanında yardımcı olmaya çalışırız. Bugüne kadar eczaneme giderken ayaklarım hiç geri gitmedi. Umarım sizler de böyle bir işe sahip olursunuz” ifadelerini kullandı.

“Önlük sizin kimliğiniz ve kişiliğiniz olacak”
Eczacılık mesleğinin geçmişten bugüne yaşadığı değişimi anlatan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, dünyada yaşanan salgın hastalıklar ve virüs tehditleri gibi problemlerden insanların iyi yetiştirilmiş eczacılarla korunabileceğini aktardı. Eczacılık eğitiminin son derece önemli olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Yusuf Öztürk, “Geleceğe olan yolculuğumuz bitmedi. Bundan sadece 1520 yıl öncesine kadar eczacılık, ürün odaklı bir meslekti. Fakat günümüzde önce hasta daha sonra insan odaklı bir iş haline geldi. Artık koruyucu sağlık hizmetleri de eczacılığın çatısı altına girmeye başladı. Hasta tedavi etmek, hastalıktan korunmaya göre çok daha maliyetli bir durum. Dünya artık pek çok hastalık ve virüs tehdidi altında. Bu hastalıklardan korunmada en önemli nokta insan odaklı eczacı yetiştirmek. Biz böyle eczacılar yetiştirebilmek için ciddi emek sarf ediyoruz. Bu tören aslında bir ilk adım niteliğinde ve bu adımı ne kadar sağlam atarsanız o kadar iyi olur. Bu önlük sizin kimliğiniz, kişiliğiniz olacak. Onu onurla, şerefle ve gururla taşımanızı diliyorum” dedi.

ESKİŞEHİR

05 Şubat 2020 Çarşamba

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