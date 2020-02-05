"Nazım'a Yolculuk" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

Tepebaşı Belediyesi ve İş Sanat tarafından düzenlenen, Türk şiirinin en büyük şairlerinden Nazım Hikmet’in yaşamını konu alan “Nazım’a Yolculuk” sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, unutulmaz şair Nazım Hikmet’in 63 yıllık yaşamını yansıtan “Nazım’a Yolculuk” sergisine ev sahipliği yapıyor. 10 Ocak’ta Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonu’nda görücüye çıkan sergi, açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor.

Sergide, şairin ailesinden Celile, Samiye, Yahya Kemal, Piraye, Memet, İpekçi, Serteller, Naci Sadullah, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Sedat Simavi, Ahmet Emin, Münevver, Mehmet, Ekber, Vera gibi birçok isimden ve daha pek çok başka duraktan geriye kalan değerli mektuplar, fotoğraflar, belgeler ve yayınlar yer alıyor. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, Nazım Hikmet’in Selanik’ten Moskova’ya kadar uzanan büyük yolculuğuna eşlik etme fırsatı buluyor.



“Herkesin gelip görmesi gereken bir sergi”

Sergiyi gezen ziyaretçilerden Şervan Sarıoğlu, “Nazım Hikmet, çok değerli bir şair. Ama hakkında çok yanlış bilgiler var. O yüzden Nazım Hikmet’in doğru bir şekilde tanınması adına sergi çok değerli olmuş. Biz de bu sergiyi uzun zamandır gezmek istiyorduk. Bizlere bu imkanı sağlamasından dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Herkesin gelip görmesi gereken bir sergi” ifadelerini kullandı.

Ahmet Sarıoğlu ise “Biz Eskişehir’e birtakım işlerimizi halletmek için gelmiştik. Tepebaşı Belediyesinde Nazım Hikmet’le ilgili sergi açıldığını duyunca da kısa bir süremiz olmasına rağmen gelip görmek istedik. Nazım Hikmet’i çok seviyoruz ve sergi muhteşem olmuş. İnsanları Nazım’la buluşturmasından dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Öte yandan sergi, 7 Şubat Cuma gününe kadar Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonunda Eskişehirlilerin ziyaretine açık olacak.

ESKİŞEHİR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:31

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