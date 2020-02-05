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Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Çetintaş'tan gerginlik açıklaması

DHA

KRİSTAL-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, dün sendika şubesi önünde yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. İki grup arasında giren polise tepki gösteren Çetintaş, "Şube başkanı zaten görevden alınmış, yetkisi yok. Polis ona danışıyor her şeyi. Polislere görev verilmiş, ona uyuyor. Ama o yetkiyi vereni ve kullananı kınıyorum" dedi.

KRİSTAL-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, dün sendika şubesi önünde yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. İki grup arasında giren polise tepki gösteren Çetintaş, "Şube başkanı zaten görevden alınmış, yetkisi yok. Polis ona danışıyor her şeyi. Polislere görev verilmiş, ona uyuyor. Ama o yetkiyi vereni ve kullananı kınıyorum" dedi.
Eskişehir´de, Kristal-İş Eskişehir Şubesi Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı ile yanındaki üyeler, Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı ile yanındakilerin, sendikanın Hacı Alibey Mahallesi Dumrul Sokağı'nda bulunan binasına girmesine izin vermedi. İki grup arasında yaklaşık 9 saat süren gerginlikte zaman zaman arbede çıkarken, araya çevik kuvvet ekipleri girdi. Dün akşam saatlerinde iki grup arasında uzlaşma sağlanırken, Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş bugün Eskişehir Şubesi´nde basın toplantısı düzenledi.
Yaşanan gerginliğin kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Çetintaş, Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı´nın merkezin onayı olmadığı halde seçim kararı aldığı için görevinden el çektirildiğini söyledi. Herkesin kendi kafasına göre seçim yapamayacağını ve sendikanın tüzükle yönetildiğini kaydeden Çetintaş, "Eskişehir Şube başkanımız, merkezin onayı olmadan seçime gitme kararı aldı. Biz de kendisine tüzüğe aykırı olduğunu ifade ettik, kendisiyle de görüştük, ona rağmen yapacağını hukukçulara danıştığını söyledi. Herkes kendi istediğine göre seçim yapamaz, yaparsa tüzüğü delik deşik ederler. Şube başkanımızı disiplin kuruluna sevk ettik. Kurul bir kez daha başkanımızla görüştü ancak yine de seçimi yapacağını söyledi. Tüzüğe ve yasaya aykırı seçim kararı nedeniyle disiplin kurulu görevden el çektirme kararı verdi, biz de uyguladık" dedi.
'DEMOKRASİDEN YANAYIZ'
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, binaya girmek isteyen aralarında yöneticilerin de olduğu gruba karşı tavır koyduğunu öne süren Çetintaş şunları söyledi:
"Tüm teşkilata karşı, şube organı işçisini örgütleyerek bize saldırdı. Onlar burayı işgal etti. Polise işgali kaldırın dedik, savcılığa müracaat ettik. Savcılık `siz gidin, haber göndereceğim´ dedi. Hiç haber gelmedi. Emniyet buradaki yöneticilere saldırdı. Şube başkanı zaten görevden alınmış, yetkisi yok. Polis ona danışıyor her şeyi. Polislere görev verilmiş, ona uyuyor. Ama o yetkiyi vereni ve kullananı kınıyorum. Biz de vergimizi ödüyoruz, biz de güvenlik güçlerine saygılıyız, biz de insanız, demokrasiden yanayız. Tarafsızlığını istedik, biz bu şubeye gireriz. Çünkü en yetkili biziz."
Çetintaş, sendika binasını `işgal´ ettiği öne sürülen üyelerle ilgili de herhangi bir ihraç işlemi yapmayacaklarını sözlerine ekledi.

ESKİŞEHİR

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:48
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