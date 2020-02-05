Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

İHA

Odunpazarı Belediyesi, bünyesinde bulunan araçların bakımını yapmaya devam ediyor. Araç Bakım Atölyesi ekibi, aynı zamanda belediyeye ait artık kullanılmayacak durumdaki araçların da bakım ve yenileme işlemlerini yaparak yeniden hizmet vermesini sağlıyor.

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Odunpazarı Belediyesi, bünyesinde bulunan araçların bakımını yapmaya devam ediyor. Araç Bakım Atölyesi ekibi, aynı zamanda belediyeye ait artık kullanılmayacak durumdaki araçların da bakım ve yenileme işlemlerini yaparak yeniden hizmet vermesini sağlıyor.
Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi’nde bulunan Araç Bakım Atölyesi, Odunpazarı Belediye bünyesinde bulunan araçların bakımını yapmaya devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde bulunan modern atölyelerde, belediye araçlarının bakım, onarım, boyakaporta ve motor aksamlarının bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Alanlarında uzman personellerin görev yaptığı atölye sayesinde belediye araçlarının bakım ve onarımlarının daha kısa sürede yapıldığını belirten yetkililer, araç bakımları için harcanan masraflarda da büyük bir azalma yaşandığını ifade etti.

‘Milli servet korunuyor’
Araç Bakım Atölyesi olarak, aynı zamanda belediyeye ait artık kullanılmayacak durumdaki araçların da bakım ve yenileme işlemlerini yaparak, tekrar hizmete soktuklarını belirten yetkililer, yaptıkları revizyon çalışmaları ile son olarak tek kabinli bir kamyoneti yeniden Odunpazarlıların hizmetine sunmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Ayrıca aracın çürüyen karoserinden elektriğine, frenlerinden motor sistemine, süspansiyonlarından kasasına kadar her parçasını elden geçirdiklerini ifade eden yetkililer, bu aracın yakıt ikmal amacı ile hizmete sokacaklarını belirtti. Bu sayede milli serveti koruduklarını ifade eden yetkililer, şimdiye kadar aralarında kamyon ve arazözlerin de olduğu 14 aracın bakımı yapılarak yeniden kullanıma soktuklarının altını çizdi.

ESKİŞEHİR

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESOGÜ Basımevinde basılan kitaplara yenileri ekleniyor
YEREL HABERLER ESOGÜ Basımevinde basılan kitaplara yenileri ...
52 farklı branşta kurs, bin 470 kontenjan
YEREL HABERLER 52 farklı branşta kurs, bin 470 kontenjan
Kadınlar ev dekorasyonunu kendileri tasarlıyor
YEREL HABERLER Kadınlar ev dekorasyonunu kendileri tasarlıyor
Başkan Ataç, Fatih’e kreş müjdesini verdi
YEREL HABERLER Başkan Ataç, Fatih’e kreş müjdesini verdi
SODİGEM Mihalıççık’ta öğrencilere sosyal medyayı anlattı
YEREL HABERLER SODİGEM Mihalıççık’ta öğrencilere sosyal medyayı ...
Sahte içki üretilen eve baskın
YEREL HABERLER Sahte içki üretilen eve baskın
Eskişehir'de kaçak içki operasyonu Alkol yapımında kullanılan malzemeler ve 120 litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak içki operasyonu Alkol yapımında ...
Alkollü sürücü kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kazaya neden oldu
ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin kalitesi tescillendi
YEREL HABERLER ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim Uygulama ve ...
Başkan Ataç duayen sanatçıya ödülünü verdi
YEREL HABERLER Başkan Ataç duayen sanatçıya ödülünü verdi
Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Çetintaş'tan gerginlik açıklaması
YEREL HABERLER Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Çetintaş'tan ...
İnönü’de 'Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon' toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İnönü’de 'Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ...
"Nazım'a Yolculuk" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER "Nazım'a Yolculuk" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor
Mustafa Akgören: Sekidika'nın parasını ödeyemedik, o da Galatasaray'a gitti
YEREL HABERLER Mustafa Akgören: Sekidika'nın parasını ödeyemedik, o ...
Eskişehirspor gençlerine güveniyor Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören: "Bu çocuklar ligin son çeyreğine girildiğinde pirana gibi olacaklar" "Jesse ‘paramı öderseniz gitmem’ dedi biz ödeyemedik" "Hali hazırda bizi TFF’de, FIFA’da bekleyen problemler var, sürekli avukatların tacizindeyiz"
YEREL HABERLER Eskişehirspor gençlerine güveniyor Eskişehirspor ...
Geleceğin eczacıları beyaz önlük giydi
YEREL HABERLER Geleceğin eczacıları beyaz önlük giydi
Rahat uyumak için üzerlik içti komaya girdi Üzerlik otu öldürüyordu ESOGÜ Tıp Fakültesi Anestezi Uzmanı Doktor Ayşegül Çınaroğlu: “Kullandığı ilaç ile bitkisel ürün etkileşime girmiş” ESOGÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fırat Kocabaş: “Hekim onayı olmadan kullanmayın”
YEREL HABERLER Rahat uyumak için üzerlik içti komaya girdi Üzerlik ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Kristal-İş üyelerinin ‘çay içme’ isteği arbede çıkardı Sendikada çay içmek isteyen üyeler arasında iki kez arbede çıktı 9 saatlik bekleyişin ardından anlaşmaya varıldı
YEREL HABERLER Kristal-İş üyelerinin ‘çay içme’ isteği arbede ...
Eskişehir'de sendikacılar arasında arbede (2)
YEREL HABERLER Eskişehir'de sendikacılar arasında arbede (2)
Mülteci öğrencilerin eğitimine yönelik projenin ilk toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mülteci öğrencilerin eğitimine yönelik projenin ilk ...
Mülteci öğrencilerin eğitimi projesinin ilk toplantısı Eskişehir’de yapıldı
YEREL HABERLER Mülteci öğrencilerin eğitimi projesinin ilk ...
Eskişehirspor evine kavuştu
YEREL HABERLER Eskişehirspor evine kavuştu
Anadolu Üniversitesi basın temsilcilerini ağırladı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi basın temsilcilerini ağırladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X