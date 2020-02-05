Pasta kutusundan uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR´de, polis ekiplerince uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin yanlarındaki kuru pasta kutusunda 31,62 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yanındaki kuru pasta kutusunda yapılan aramada 31,62 gram esrar maddesi ele geçirildi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
ESKİŞEHİR
05 Şubat 2020 Çarşamba
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