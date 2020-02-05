Eskişehir’e şehit ateşi düştü Anne oğlunun şehit haberini çalışırken aldı

VanBahçesaray kara yolunun 33’üncü kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişinin aramakurtarma çalışmaları sırasında ikinci çığ düşmesiyle şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca’nın acı haberi baba ocağına ulaştı.



Dün akşam saatlerinde VanBahçesaray kara yolunda seyir halinde bulunan bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Minibüsün içinde bulunduğu değerlendirilen 2 kişinin bölgede kurtarma yürüten AFAD, UMKE, JAK, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra köy korucuları ve vatandaşların da aralarında olduğu kalabalık bir grup, gelen ikinci çığın altında kaldı. Kurtarma araçlarıyla birlikte kar kütlesi altında kalanlardan bir kısmı kendi imkanları ile kurtulurken, bölgede çığdan etkilenmeyen diğer ekipler, bu kez ikinci facia için kurtarma çalışmalarına başladı.



Acı haberlerin birbiri ardına geldiği olayda yapılan son açıklamalara göre, 33 kişinin hayatını kaybettiği 53 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaşanan afette 3 ay önce bölgeye atanan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca da şehit düştü. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Karaca'nın ailesinin Tepebaşı ilçesi Seylap Caddesi'nde bulunan işletmelerinde olduğu öğrenildi. Buraya gelen askeri erkan anne Nurhan Karaca’ya acı haberi verdi. Anne Karaca ardından Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan ikametlerine götürüldü. Baba evine asılan Türk bayrağı ile acı haberi alan komşu ve yakınları sokağı doldurdu. Şehit Karaca'nın naaşının yarın düzenlenecek törenin ardından Eskişehir'e getirilmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:31

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