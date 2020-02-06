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Akvaryum dalgıçları, köpek balıklarını elle besliyor

DHA

ESKİŞEHİR´de 120 türden yaklaşık bin 200 deniz canlısının yaşadığı sualtı dünyası akvaryumunda görevli 2 dalgıç, köpek balıkları, vatozlar ve sürü balıklarını elleriyle besliyor. Denize kıyısı olmayan `bozkır´ kentinde yıllık 700 binin üzerinde ziyaretçisi olan akvaryumun dalgıçları sualtının farklı bir dünya olduğunu ifade ederek, "Çalışırken, aynı zamanda dinleniyoruz. Çeşitli balıkların da etrafımızda olması bizi rahatlatıyor" dedi.

ESKİŞEHİR´de 120 türden yaklaşık bin 200 deniz canlısının yaşadığı sualtı dünyası akvaryumunda görevli 2 dalgıç, köpek balıkları, vatozlar ve sürü balıklarını elleriyle besliyor. Denize kıyısı olmayan `bozkır´ kentinde yıllık 700 binin üzerinde ziyaretçisi olan akvaryumun dalgıçları sualtının farklı bir dünya olduğunu ifade ederek, "Çalışırken, aynı zamanda dinleniyoruz. Çeşitli balıkların da etrafımızda olması bizi rahatlatıyor" dedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´nce 2014 yılında açılan ETİ Sualtı Dünyası, Kuzey Ege, Atlas Okyanusu, Kızıldeniz, Güney Amerika gölleri ve Amazon Nehri'nden getirilen 120 türden yaklaşık bin 200 deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Yıllık yaklaşık 700 binin üzerinde ziyaretçisi olan akvaryum, 19 metre su tünelinin yanı sıra 3,5 metre derinliğe ve 1 milyon litre su hacmine sahip. Akvaryumdaki köpek balıkları, vatozlar, mercan, sarpa, çipura ve mırmır gibi deniz canlıları, profesyonel dalgıçlar Mehmet Ali Uçar ve Özgür Altınışık tarafından elle besleniyor.
ETİ Sualtı Dünyası´nda görevli su ürünleri mühendisi Deniz Avcı, nesli tükenme tehlikesinde olan orfozun da aralarında bulunduğu bin 200 kadar deniz canlısının akvaryumda yer aldığını söyledi. Akvaryumun yıllık 700 binin üzerinde ziyaretçi tarafından gezildiğini kaydeden Avcı, "Akvaryumumuzda şu an da 120 türden bin 200´e yakın deniz canlısı yer alıyor. Bunların arasında köpek balıkları Kızıldeniz´de yaşayan canlılar, ahtapot, nesli tükenme tehlikesinde olan orfoz, tatlı su köpek balıkları, bitkilerimiz bulunuyor. Son 1 yıl içerisinde yaklaşık 700 bin kişi tarafından akvaryum ziyaret edildi. Özellikle tatillerinde ve yaz aylarında çok daha fazla ziyaretçi sayımız artıyor. Eskişehir´e gelenler mutlaka tarihi Odunpazarı evlerini ve Sazova parkını ziyaret eder ama burayı görmeden de gitmiyor. Eskişehir gibi bir kentte hayvanat bahçesi ve akvaryum olması insanlara ilgi çekici geliyor" dedi.
`BALIKLARI ELLE BESLİYORLAR´
Akvaryum dalgıçlarından Özgür Altınışık, sualtının farklı bir dünya olduğunu ve balıkları elle beslemenin kendilerini rahatlattığını söyledi. Daha önce Marmara ve Ege Denizi´nde dalışlar yaptıklarını ancak akvaryumda çalışmanın daha keyifli olduğunu ifade eden Altınışık, "Sualtı dünyası akvaryumunda dalgıç olarak görev yapıyorum. Burada yemleme ve akvaryum bakımlarını yapıyoruz. Buradan önce de Marmara ve Ege´de de dalış yapıyorduk ama akvaryumda olduğu kadar canlılara yakın olamıyorduk. Burada şimdi piranadan köpek balığına, orfoza kadar birçok çeşit balık var. Hepsiyle yakın ilişkiler kuruyoruz. Sualtı farklı bir dünya çalışırken dinleniyoruz da aynı zamanda. Çeşitli balıkların da etrafımızda olması bizi rahatlatıyor" dedi.
`SAĞLIK DURUMLARINI BİLE TAKİP EDİYORUZ´
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) CMAS 3 yıldız dalgıçlardan Mehmet Ali Uçar ise balıkları elle beslemenin dışında `bebek´ gibi takip ettiklerini belirterek, "Akvaryum içerisindeki canlıları besliyoruz. Haftada 4 gün akvaryumdaki balıkların beslemelerini yapıyoruz. Mühendislerimiz akvaryum balıklarının biyokütlelerine göre hazırlık yapıyoruz. Akvaryumda balık beslemek heyecanlı, bir bebek gibi dikkat ediyoruz. Yemeyen canlılar olduğunda onları mühendislere bilgi verip sağlık durumlarını da takip ediyoruz. İnsanlar biz besleme yaparken izliyorlar, güzel bir ilgi" diye konuştu.
Kocaeli´den kenti gezmek için eşi ve çocuğuyla gelen Pınar Topçu, Eskişehir´i çok beğendiklerini ifade ederek, "Akvaryuma İstanbul´da da gitmiştik, ancak burası farkındalıklı, daha sıra dışı. Gezerken çok keyif aldık, emeğe geçenlere teşekkür ederiz. Oğlumuz akvaryumu çok güzel buldu. Suyun altındaki balıkları inceledi, gezimiz çok iyi geçti" dedi.

ESKİŞEHİR

06 Şubat 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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