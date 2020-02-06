Vali Çakacak’ın taziye mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca için taziye mesajı yayımladı.

Mesajında yaşanan felaketi hatırlatan Vali Özdemir Çakacak, şu ifadelere yer verdi:

“Yaşanan bu çığ felaketleri sonucu aramakurtarma çalışmalarına katılan güvenlik güçleri ekibinde bulunan Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığında görevli Eskişehir’in evladı Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın şehit olduğu haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrendik. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu felakette şehadet şerbetini içerek şehitlik mertebesine ulaşan Eskişehir’in evladı Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’ya ve diğer şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyor, bu üzücü olaydan yaralı olarak kurtulanlara acil şifalar temenni ediyorum.”

ESKİŞEHİR 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:30

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