Gece çıkan fırtına Günyüzü ilçesinde çatıları uçurdu Elektrik hatlarındaki arıza sebebi ile sabaha kadar ilçe ve mahallelerine enerji verilemedi

Günyüzü ilçesinde dün gece yaşanan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, elektrik hatlarında arızalara sebep oldu.

Fırtına sebebi ile birçok binanın çatısı uçarken, dükkânların önlerinde duran dolaplar devrildi. Fırtınanın ilçe merkezi ve mahallelerde sebep olduğu maddi hasarın bir hayli yüksek olduğu belirtiliyor.

Öte yandan ilçe merkezi ve mahallelerdeki fırtına nedeniyle dün gece uzun süre elektrikler kesildi. Hatlardaki arızanın giderilmesi sonucu ilçe mahallerine ancak sabah saatlerinde elektrik verilmeye başlandı.

ESKİŞEHİR 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:30

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