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Mevlüt ve Feyzi, Altınordu maçı öncesinde iddialı konuştu Genç sporcular takımının durumunu ve ...

İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen genç futbolculardan Mevlüt Çelik ve Mehmet Feyzi Yıldırım, Altınordu maçı öncesinde takımın durumunu değerlendirdi.

Mevlüt ve Feyzi, Altınordu maçı öncesinde iddialı konuştu Genç sporcular takımının durumunu ve Altınordu maçını yorumladı Mevlüt Çelik; “Mustafa hocayla birlikte güzel bir ivme yakaladık” Mehmet Feyzi Yıldırım; “Altınordu maçını kazanıp önümüzdeki maçlara bakacağız”

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da forma giyen genç futbolculardan Mevlüt Çelik ve Mehmet Feyzi Yıldırım, Altınordu maçı öncesinde takımın durumunu değerlendirdi.
Eskişehirspor, ligin 21. haftasında evinde Altınordu’yu ağırlayacak. EsEs, ligde ateş hattını yakından ilgilendiren Altınordu maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde maça hazırlanan Eskişehirspor’da antrenman öncesinde Mevlüt Çelik ve Mehmet Feyzi Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

“Altınordu maçını kazanacağımızı düşünüyorum”
Altınordu maçını kazanacaklarını düşündüğünü belirten Mevlüt Çelik, “Mustafa hocayla birlikte güzel bir ivme yakaladık. 4 haftadır iyi gidiyoruz. Yakaladığımız yükselişin sebebini yakaladığımız uyum ve birbirimize duyduğumuz güven olarak görüyorum. Bursaspor maçı bizim için bitti ve Altınordu maçına odaklandık. İki genç ve koşan takımın tempolu bir karşılaşması olacak diye düşünüyorum. Bu maçı da inşallah alarak yolumuza devam edeceğiz, kazanacağımızı düşünüyorum. Alt yapıdan birbirimizi tanıyoruz ve arkadaşlıklarımız da çok iyi. Arkadaşlıktan ötürü bu sahaya yansıyor” diye konuştu.

“Rehavete kapılmamalıyız, önümüzde iki tane önemli maç var”
Takımın başarılı isimlerinden Mehmet Feyzi Yıldırım ise rehavete kapılmamaları gerektiğini belirterek, “Bursa’da kazandık her şey çok güzeldi. Güzel bir oluşum var camiada. Bursa maçında çok iyi bir mücadele verdik. Bursa maçını atlattık, kazanmaya devam edeceğiz. Rehavete kapılmamalıyız. Önümüzde iki tane önemli maç var. Öncelikle Altınordu maçını kazanıp önümüzdeki maçlara bakacağız” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR

06 Şubat 2020 Perşembe

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