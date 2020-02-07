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Rektör Çomaklı ve öğrencileri Anadolu Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Orhan Oğuz’u ziyaret etti

İHA

Rektör Çomaklı ve öğrencileri Anadolu Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Orhan Oğuz’u ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve eşi Seda Çomaklı, beraberindeki akademisyen ve öğrencilerle Anadolu Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. Orhan Oğuz’u İstanbul’daki evinde ziyaret etti.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, eşi Seda Çomaklı ve beraberindeki akademisyenler ile öğrenciler Anadolu Üniversitesi’nin kurucu hocası Prof. Dr. Orhan Oğuz’u ziyaret etti. İstanbul’daki evinde yaşayan Orhan Oğuz, ziyaretine gelen öğrenciler ve öğretim üyeleriyle sohbet etti. Okullarının kurucusunu unutmayan öğrenciler Orhan Oğuz için hazırladığı “Kıraç topraklarda yetiştirdiğin nesiller seni unutmadı” ve “Hocam öğrencileriniz geldi” pankartlarıyla Oğuz’a sevgi gösterisinde bulundu. Prof. Dr. Oğuz, öğrencileri balkondan selamlarken onlara "Hoş geldiniz, beni çok mutlu ettiniz. Allah sizlere uzun ömürler versin. Sağ olun, var olun" diyerek seslendi. Bu anları, mahalle sakinleri de ilgiyle izledi.
“Prof. Dr. Orhan Oğuz’un izinden gitmek için çalışıyoruz”
Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, elini öptüğü Orhan Oğuz’a, üniversitenin kurulmasında verdiği emeklerden ötürü teşekkür etti ve ziyarete beraberinde getiremediği öğrencilerinin de selamını iletti. Anadolu Üniversitesi gibi köklü bir kurumun kurucusu Orhan Oğuz’u yeni nesillerle bir araya getirmenin çok önemli olduğunu belirten Rektör Çomaklı, 1958 yılında birçok yoklukla kurulan Anadolu Üniversitesinin, bugün küresel bir boyuta gelmesine vesile olan Prof. Dr. Oğuz’un, Eskişehir’in hafızasında yer tutan önemli bir kıymeti olduğunu söyledi ve devlet adamları, siyasetçiler, öğretim üyeleri başta olmak üzere yetiştirdiği isimlerle ülkeye büyük katkı sağladığına vurgu yaptı. Rektör Çomaklı, sözlerine şöyle devam etti: “Bizler bu ziyaret dolayısıyla, kadim Türk Devleti’nin geleneklerini zihnimizde tutarak ülkemize ve devletimize emek verenleri hiç unutmamak gerektiğini hatırlattık. Böylesine köklü kurumların kurucuları ve ona emek verenler her zaman kıymetlidir ve biz de Anadolu Üniversitesi olarak kurucumuz Prof. Dr. Orhan Oğuz’un kıymetini çok iyi biliyoruz, emekleri göz ardı edilemez. Hocamız, kıraç toprakları yeşerten büyük bir değer, kendisinin yüze yakın öğrenciyle kurduğu üniversitede bugün 1,5 milyon civarında öğrenci eğitim görüyor. Prof. Dr. Orhan Oğuz hocamızın izinden gitmek ve onun Anadolu’da yaktığı bu eğitim meşalesini ileriye taşımak en büyük gayemiz.”
“Çok değerli öğrenciler yetiştirdim”
Anadolu Üniversitesi’nin kurucu hocası Prof. Dr. Orhan Oğuz, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu; kurucusu olduğu Üniversitenin öğrencilerini karşısında görmenin kendisini ayrıca çok mutlu ettiğini belirterek Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Prof. Dr. Orhan Oğuz, "Bu ülkeye hizmet etmek en büyük gayeniz olsun” diye tavsiyede bulundu. Oğuz, Anadolu Üniversitesi kurulurken memlekete ve millete hizmet için çalıştıklarını vurguladı, öğrencilere anılarından söz etti ve sözlerine Anadolu Üniversitesinin ilk ders gününü anlatarak devam etti: "Uzaktan getirdiğimiz hocaları devletin misafirhanelerinde, şeker fabrikalarında, demir yollarında misafir ederek öğrencilerimize hizmet üreten insanları getirerek eğitimlere başladık. Zamanla büyük mücadeleler göstererek bu durumları aştık, Anadolu Üniversitesi’ni bu günlere getirdik. Mezun ettiğimiz ve edeceğimiz bütün öğrencilerle gurur duyuyorum. Anadolu Üniversitesi, benim yeni nesillere en büyük emanetimdir.” Eski öğrencilerinden ve akademisyenlik yıllarına ait anılarından da söz eden Prof. Dr. Orhan Oğuz, “Birçok bilim, kültür ve siyaset insanının yetişmesine emek verdim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da benim öğrencimdi, başarılı bir öğrenci olduğu kadar çok iyi bir sporcuydu, iyi futbol oynardı” ifadelerini kullandı.
Ziyarette Prof. Dr. Orhan Oğuz’un eşi Güler Oğuz, Eskişehir’den ve Anadolu Üniversitesi’nden ilk defa böyle bir ziyaret olduğunu, dolayısıyla bunun anlam ve öneminin kendileri için de büyük olduğunu vurguladı ve “Orhan Hoca bugün çok mutlu uyuyacak” dedi. Orhan Oğuz’un akademisyen kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz ise Rektör Çomaklı’ya teşekkürlerini şu sözlerle ifade etti: “Babama sağlığında bu kadirşinaslığı gösterdiğiniz için ailecek çok mutlu olduk, sizlere yürekten teşekkür ediyoruz”
“Bizler için büyük bir şans ve mutluluk oldu”
Ziyarette bulunan öğrencilerden Hukuk Fakültesi öğrencisi Gülsüm Saltalı, ismini her yerde duyduğu Oğuz’u ziyaret etmelerinin çok büyük şans ve mutluluk olduğunu, gözünde Hababam Sınıfı’ndan sahneler canlandığını dile getirdi. Maliye bölümü öğrencisi Emre Öksüz ise Eskişehir’de Orhan Oğuz Lisesinden mezun olduğunu, Anadolu Üniversitesi’nde okurken de hep fotoğraflarını gördüğü Orhan Oğuz’u yakından görüp sohbet etmenin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi.

ESKİŞEHİR

07 Şubat 2020 Cuma

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