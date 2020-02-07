Her cuma ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıyorlar İstiklal Mahallesi’nden örnek davranış

Eskişehir’de İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan'ın organizesi ile her hafta cuma günleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı yapıyor.

Muhtar Alparslan ve mahalle sakinleri, yaklaşık 3 aydır ihtiyaç sahibi vatandaşlara; ekmek, peynir, zeytin, çay ve şeker gibi ürünler toplayarak erzak yardımı yapıyor. Toplanan erzaklar, her hafta cuma günleri Mahalle Muhtarı Hüseyin Alparslan tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Önceki haftalarda kıyma, yağ, meyve ve sebze gibi erzak yardımlarında bulunan mahalle sakinleri, farklı gıdalarla yardımlarına devam edecekler.

Mahalle sakinlerinin şu ana kadar 80 aileye erzak yardımı ulaştırdıklarını belirten İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, “Mahallelimiz ihtiyaç sahipleri konusunda çok duyarlı. Beklemediğim kadar fazla erzak yardımı topladık. Mahalleliler bu yardımları devam ettirme konusunda da ısrarlı. Önümüzdeki dönemlerde daha da fazla yardım geleceğinden şüphem yok. Böyle davranışlar çok güzel. Tüm Türkiye’de bunun gibi organizasyonların düzenlenmesi çok iyi olur” diye konuştu.

ESKİŞEHİR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:29

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