Şiddetli rüzgar üst geçidin çatısını parçaladı

Eskişehir'de çevre yolu üzerinde bulunan üst geçidin çatısından şiddetli rüzgar sonucu kopan parçalar trafiği tehlikeye sokuyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de son günlerde etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli rüzgar sebebiyle EskişehirAnkara karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkiinde bulunan üst geçidin çatısında bulunan plastik parçalar, koparak yola savruluyor. Sürücüleri tehlikeye düşüren, can ve mal kaybına neden olabilecek parçalar, vatandaşlar tarafından tedirginlikle karşılanıyor.

Sürücüler üst geçidin çatısının bir an önce yapılmasını talep ederken, oluşabilecek olumsuz bir durumun önlenmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.

ESKİŞEHİR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:29

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