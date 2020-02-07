Süleyman Çakır Lisesi mezunlarından Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Emekli Öğretmenleri Derneği Başkanı Fatımatül Zehra Kıraç ve dernek üyelerini ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Emekli Öğretmenleri Derneği Başkanı Fatımatül Zehra Kıraç ve dernek üyeleri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kıraç, derneği kuralı yaklaşık bir yıl olduğunu ifade ederek, “Süleyman Çakır Lisesi’nin yaklaşık 50 bin mezunu ve birçok da lisemizde görev yapıp emekli olmuş öğretmeni bulunmakta. Herkesi bir araya getirerek sosyalleşmek adına çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu faaliyetlerimiz hakkında Ahmet Başkanımıza bilgiler verdik ve görüşlerini aldık. Kendisine misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, Kıraç ve beraberindekilere dernek faaliyetlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:29

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