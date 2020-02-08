Eskişehirli sanatçıdan yeni eser Eskişehirli grafik tasarımcı Ali Tekin Çam: "‘Logo’ kitabımız sadece meslektaşlar için değil, sektörle uzak-yakın ilişkisi olan herkes için çok faydalı"

Yapım ve yönetiminde Eskişehirli grafik tasarımcı Ali Tekin Çam’ın bulunduğu “Geçmişten Güncele Türkiye'de Logo” kitabı çıktı.

Daha önce de; 'Logo1', '11Türk Grafik Tasarım Tarihi1', 'İllüstrasyon' ve 'Türk Grafik Tasarımcıları5' isimli kaynak kitapların yapımını gerçekleştiren Ali Tekin Çam, kitabın üretim süreciyle ilgili bilgiler verdi. Yoğun talep üzerine ikinci kitabı çıkardıklarını ifade eden Çam, "2006 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk logo kitabımıza son dönemlerde gelen yoğun talep üzerine, ikinci kitabın da yapılması zamanının geldiği düşüncesiyle yola çıkma kararı aldık ve çok değerli ustalarımızın katkıları, katılımcı tasarımcılarımızın destekleriyle de bu sorumluluğun son noktasını koyabildik. Böylece, 'Doğum Sancısı' ya da 'Demlenme Süreci' olarak değerlendirdiğimiz, neredeyse tüm kitaplarda yaşadığımız uzun ve sıkıntılı geçen bir süreç sonrası, yapım ve yönetiminde görev aldığımız ikinci logo kitabımıza da nihayet kavuşabildik. Temelinde kişisel estetik, teknolojik ve kültürel yapılanma gerektiren bir süreçte, grafik ürünlerin kalıcı bir biçimde kayıt altına alınamaması, tasarım tarihimize ait bu verilerin de yok olması anlamına gelmektedir. Süreç içinde işlevsel değerini yitirmiş olsa da kendi döneminin estetikkültürel değerlerini bir sonraki, hatta çok daha sonraki nesillere taşıyarak köklü bir grafik tasarım tarihini oluşturacak olan bu ürünlerin kitaplaştırılarak bir araya getirilmesi ve kalıcılığının sağlanması, bu nedenle önem taşımaktadır. Mesleki belleğe bir katkı sağlayabilmesi için ülkemizde; Anadolu medeniyetlerinden başlayıp, geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyete ve günümüze uzanan süreçte üretilmiş logoların yer aldığı ‘Logo’ kitabımız, uzun süreçte ve yoğun bir emekle oluştu" ifadelerini kullandı.



"‘Logo’ kitabımız sadece meslektaşlar için değil, sektörle uzakyakın ilişkisi olan herkes için çok faydalı"

Logo kitabının sadece meslektaşlar için değil, sektörle ilişkisi olan herkes için çok faydalı olduğunu aktaran Çam, "Logo kitabıyla, bilgilerin berraklaşması, logo örneklerinin daha yol gösterici olması, usta tasarımcıların yararlı bilgileri ve uzman görüşleri geniş kapsamlı katkılarla kayıt altına alındı. “Acaba altından kalkabilir miyiz?” endişesi ile yola çıktığımız her projede olduğu gibi, ülkemizdeki grafik mesleğinin önde gelen isimlerinin, ustalarının elimizden tutması, bu projeleri sahiplenmeleri, katılımları ve her konudaki karşılıksız destekleri bizleri hem onurlandırmış, hem de yüreklendirmiştir. Bu kitap, bir döneme ait logo tasarımları hakkında kaynak olması, referans oluşturması, logo konusunda çok farklı tasarım anlayışları, teknikleri ve üretim sürecini içermesi bakımından, kuşkusuz ki çok önemli bir işlevselliğe sahiptir. Altını çizmem gereken bir başka konu ise bu kitabın, yaptığımız çağrıya cevap veren 'Türk Grafik Tasarımcıları'nın imecesiyle gerçekleştirildiğidir. Bu bağlamda, ülkemiz tasarımcılarının tümünü temsil etmese de katılan, katkıda bulunan ve emeği geçen herkesin ortak ürünü olarak görülmesi gerekir. Toplamda 550 kişiyi bulan katılımcılardan; genç tasarımcıların, hayatta olan değerli meslektaşların ve artık aramızda bulunmayan eski ustaların 2 bin 500’den fazla logosu yer almakta. ‘Logo’ kitabımız sadece meslektaşlar için değil, sektörle uzakyakın ilişkisi olan herkes için çok faydalı ve kitaplığımızı zenginleştirecek bir kaynak eserdir" diye belirtti.

ESKİŞEHİR 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:28

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