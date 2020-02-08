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Kırım Gelişim Vakfından Ataç’a ziyaret

İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile temasları sürüyor. Son olarak Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Şilit, vakıf çalışmaları hakkında Başkan Ataç’a bilgiler aktardı. Buluşmada ayrıca Başkan Ataç ve Şilit, vakıfbelediye iş birliğinde gerçekleştirilebilecek kültürel çalışmalar üzerine de görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaret, Ataç ve Şilit’in gerçekleştirilecek ortak faaliyetler hakkında daha detaylı bir toplantı yapma kararı alması ile son buldu.

ESKİŞEHİR

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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