Atlı Okçuluk Kulübü’nden Ataç’a ziyaret

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk ve Ata Sporları Kulübü Başkanı Cüneyt Buzlu ve kulüp üyelerini ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübü üyeleri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Türk kültürünün yaşatılması adına gerçekleştirilen çalışmaların önemine vurgu yapan Başkan Ataç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulüp üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, kulüp üyelerinin Başkan Ataç’a üzerinde geleneksel Türk oku ve kaması bulunan özel bir hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:31

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.