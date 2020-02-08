Göz tansiyonu görme kayıplarına neden olabilir Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nezihi Ün: "Sinsi bir hastalık, ancak ileri derecede görme kayıplarında hastalar bunun farkına varıyor"

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nezihi Ün, göz tansiyonunun tedavi edilmez ise kalıcı görme kaybına neden olabileceğini belirtti.

Op. Dr. Nezihi Ün, glokom, diğer adıyla göz tansiyonunun, genellikle belirti vermeden gizlice ilerleyen bir göz hastalığı olduğunu kaydetti ve bu nedenle hastalığın tanısında rutin kontrollerin çok önemli olduğunun altını çizdi. Op. Dr. Ün, “Bu sinsi bir hastalığı, ancak ileri derecede görme kayıplarında hastalar farkına varıyor” dedi. Genellikle 40 yaşından sonra göz tansiyonu sorununun daha sık görüldüğünü belirten Op. Dr. Nezihi Ün, “Glokomun bazen doğumsal anomalilerle birlikte görüldüğünü, bazen kortizon gibi bazı ilaçların sık ve bilinçsiz kullanıma bağlı olarak geliştiğini, bazen de sık göz içi iltihapları ve tramva ile ilişkili olduğunu vurguladı. Göz tansiyonu katarakt gibi başka göz hastalıklarıyla birlikte de seyredebiliyor, ailede göz tansiyonu geçmişi olması ve geçirilmiş göz hastalıkları da bir risk faktörü” diye konuştu.

TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Göz tansiyonu tanısının çoğunlukla rutin muayenelerde ortaya çıktığına dikkat çeken Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nezihi Ün “Bazen erken tanı ile hastalık gelişmeden teşhis konabilir, erken dönemde teşhis edilen göz tansiyonu daha kolay tedavi edilebiliyor” şeklinde konuştu.

Tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Op. Dr. Ün, “İlk olarak medikal tedavi başlanır, göz içi basıncını kontrol etmek için göz damlaları kullanıyoruz. Bununla başarılı bir sonuç alamazsak cerrahi yöntemler devreye giriyor, ameliyatlar ise; yarım saat ile 45 dakika arasında sürüyor” ifadelerini kullandı.

Göz tansiyonu olan kişilerin düzenli kontrol ve ilaçları düzenli kullanmayla, gözlerinde bir hasar meydana gelmeden ya da hasar ilerlemeden sorunu atlatabildiklerini dile getiren Ün, “Ameliyat da büyük oranda bu sorunun giderilmesinde etkin oluyor” dedi.

YILDA 1 KERE KONTROL

Göz içi hasarı meydana gelmeden ilaçlarla göz tansiyonu sorununu çözmenin öncelikli amaçları olduğunu ifade eden Nezihi Ün, şunları söyledi: “Göz tansiyonu hastalığı, tedavi edilmediğinde geri dönüşü olmayan ciddi görme kayıplarına neden olabiliyor. Bu hasar meydana geldikten sonra maalesef geri dönüşü yok bu nedenle erken tanı ve rutin kontroller çok önemli. Hiçbir göz rahatsızlığı olmayan kişiler de 40 yaşından sonra yılda 1 kere göz doktoruna kontrole gitmeli 40 yaşından önce ise en az 2 yılda 1 kontrole gidilmeli.”

ESKİŞEHİR 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:28

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