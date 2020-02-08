Şampiyonlar Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

20192020 Sezonu U16 liginde Eskişehir Şampiyonu olan Anadolu Üniversitesi U16 Futbol Takımı, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti.

Futbol Takımı Kaptanı Ramazan Dondurucugil, Takım Antrenörü Kemal Atalan ve sporcular Şampiyonluk Kupasını Rektör Çomaklı’ya takdim etti. Rektör Çomaklı, şampiyonluklarından dolayı sporcuları tebrik ederken, Anadolu Üniversitesi olarak sporun her dalında faaliyet yürüttüklerini ve genç sporcuları her zaman desteklediklerini belirterek, "Bu şampiyonlukla bizleri çok mutlu ettiniz, siz genç nesillere her konuda inancımız çok büyük çünkü sizler bizlerden daha zekisiniz. Geleceğimiz olan siz genç nesiller ileride her alanda ülkemizi daha iyi yerlere getireceksiniz.” dedi.

Şampiyon sporculara hediyelerini takdim eden Rektör Çomaklı, Türkiye Şampiyonasında da U16 Takımına başarılar diledi.

Anadolu Üniversitesi U16 Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonasında Eskişehir’i ve Anadolu Üniversitesini temsil edecek.

ESKİŞEHİR 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:28

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