Çalınan cüzdanı boş bulundu

Eskişehir’de bir vatandaşın tramvayda iken yankesicilik sureti ile çalınan cüzdanı başka bir vatandaş tarafından boş olarak bulunarak polise teslim edildi.

Çarşı durağından tramvaya binen R.E.’nin çantasında bulunan cüzdanı yankesicilik sureti ile çalındı. Daha sonra çalınan cüzdanı bulan bir vatandaş polise teslim etti. İçindeki bilgi ve belgelerden kimliği tespit edilerek Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği’ne çağrılan R.E., cüzdanı içinde bulunan bir miktar paranın yerinde olmadığını belirtti. Polis, olayla ilgili tahkikatına başlarken, şüpheli olarak belirlenen F.M.’nin arandığı belirtildi.

ESKİŞEHİR 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:28

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