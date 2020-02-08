(Görüntülü) Eskişehirspor - Altınordu maçının ardından

- Eskişehirspor'un kendi sahasında Altınordu'yu 3-0 mağlup ettiği maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. 4 haftadır gol yemediklerini belirten Özer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Galip geldiğimiz için mutluyum. Biz tabii ki elimizden geldiği kadar sevgiyi getirmeye çalışıyoruz. Sevgi geldiğinde başarı da geliyor. İyi çalışıyoruz. Bugün de de oynadığımız Altınordu maçından galip geldiğimiz için çok mutluyuz. 7 haftadır yenilmeyen bir takım vardı. Biz de son 4 haftadır gol yemedik. Takım halinde savunmayı yapıp bloklar arası mesafeyi kapatıp yakaladığımız pozisyonları gole çeviriyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Oyunu forse eden, rakip takıma baskı yapan ve kazandığı topları etkili kullanan bir takım vardı. Taraftarlar inanılmaz bir destek verdi bu soğukta. Eskişehirspor ligi hakediyor. Bütün çalışmamız bu yönde devam ediyor. Daha çok puan almamız lazım. 37 38 puan yapmamız lazım. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Çok fedakar bir takımım var. Onlarla gurur duyuyorum. Sakat ve hasta oyuncularımız var. Bütün ekibi kutluyorum. Daha işimiz bitmedi. Şu anda daha çok çalışmamız lazım. Bunun yanında yönetim kurulumuz ve başkanımız çok fedakarlık yapıyor. Primler günü gününe veriliyor. Başkan ve yönetim kuruluna lütfen herkes destek olsun. Bize inanmaya devam edin."HÜSEYİN EROĞLU: RAKİP ÇOK DAHA İSTEKLİYDİAltınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da Eskişehirspor'un daha istekli olduğunu belirterek, "Bugün maça bir türlü giremedik. Rakibin istekli oluşu ve kaptırdığımız topla golü gördük. İkili mücadelelerde zayıf kaldık. Rakip çok daha istekliydi. İkinci yarı skor bulmak istedik ama istediğimiz olmadı. Oyuncularımda bir düşüş vardı. Eskişehirspor´u tebrik ediyorum. Buradan dersler çıkaracağız. Ligde kolay maç yok" dedi.



ESKİŞEHİR 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:28

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