Tepebaşı’nda kar ile mücadele sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Hafta sonunda etkisini özellikle kırsal mahallerde yeniden gösteren kar yağışı ile birlikte 7/24 ve 3 vardiya ile mesai sürdüren ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Kar küreme araçları ile kırsal mahalle yollarında çalışan ekipler, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Ekipler kent merkezinde de tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar, mahallelerinde gerçekleştirilen kar ile mücadele çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ederken; Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çalışmalarının 3 vardiya ile 7/24 devam edeceğini belirtiyor.

ESKİŞEHİR 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:33

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.