ESO üyelerinin ihracatı artıyor

Küresel ölçekte korumacılık politikalarının hızla arttığı, ihracattaki rekabetin daha da keskinleştiği dönemde Eskişehir ihracatını arttırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eskişehir’de geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre ihracat yüzde 8,4 artarak 1 milyar 145 milyon dolara ulaştı. Eskişehir Sanayi Odası vergi dairesi Eskişehir olmayan üyelerine yönelik yaptığı araştırmaya göre Eskişehir’in ihracatının 2019 yılı sonunda 2,5 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Eskişehir’in ihracat potansiyeli ve ortaya konan rakamlar konusunda değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, ülkelerin yerine bölgeler ile şehirlerin yarıştığı yeni bir ihracat ekosistemin oluşturduğunu kaydederek, bu sistemde projelerle Eskişehir ekonomisine ve ihracatına katkı sağlamak için çalıştıklarını vurguladı. ESO’nun ortak akılla belirlediği stratejiler ve hayata geçirdiği projelerle Eskişehir ve ülke ekonomisine değer kattığını ifade eden Başkan Kesikbaş, ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerini anlatarak, “2023 yılında ihracatımızı 5 milyar dolar seviyesine getirmeyi hedefliyoruz. Üyelerimiz için hayata geçirdiğimiz Avrupa Birliği ve Ticaret Bakanlığı kaynaklı Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (URGE) Projeleriyle sektörel odaklı ihracat çalışmaları yürütüyoruz. Tedarikçi Günleri ile ülkemizin en büyük ihracatçı firmalarını üyelerimizle bir araya getiriyoruz. Yurt içi, yurt dışı fuar, yurt dışı ikili iş görüşmeleri organizasyonları şirketlerimizin ihracat faaliyetlerine katkı için uğraşıyoruz. Odamız yönetim kurulu ve profesyonel çalışanlarımız üyelerimiz için değer üretiyor, proje fabrikası gibi çalışıyor” dedi.



“İhracatımız 2018 yılında yaklaşık 500 milyon dolara yükseliyor”

Eskişehir’den başta ABD olmak üzere İtalya, Almanya, Fransa ve Çin başta olmak üzere 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapıldığını açıklayan Kesikbaş, “ABD’nin her geçen yıl artarak ürün aldığı gözlemleniyor. 2015 yılında ABD’ye 291 milyon dolar olan ihracatımız 2018 yılında yaklaşık 500 milyon dolara yükseliyor. Diğer ülkeler ise İngiltere, Çin, Fransa ve Almanya. En çok ihraç edilen ürünler ise beyaz eşya alanında buzdolabı, ocak, fırın, madende boraks, manyezit, krom, mermer ve nikel; havacılıkta uçakhelikopter motoru, yapısal ve motor parçaları; yapı malzemelerinde PVC, seramik, kiremit, armatür, yapı kimyasalları; gıdada bisküvi, kek, kuru yemiş ve süt ürünleri; otomotiv sektöründe ise kamyon ve otomotiv parçaları olarak öne çıkıyor” diye konuştu.



“Eskişehir cari fazla vererek dış ticaret açığının kapatılmasında önemli bir rol oyuyor”

TÜİK rakamlarına bakıldığında Eskişehir’in ihracat rakamları yıllar itibariyle sürekli arttığını ifade eden Kesikbaş, Eskişehir’in Türkiye’de ihracat fazlası veren ender illerden biri olduğuna değindi. TÜİK verilerine göre 2016 yılında 862 milyon dolar olan Eskişehir ihracatının 2019 yılı sonunda 1 milyar 145 milyon dolara ulaştığını söyleyen Kesikbaş, “İhracatın ithalatı karşılama oranına bakıldığında ise, Türkiye için bu oran yüzde 85 iken, Eskişehir yüzde 132’lik bir oran oluşturmakta. Yani Eskişehir cari fazla vererek dış ticaret açığının kapatılmasında önemli bir rol oyuyor. İthalatın azaltılması ve yerli üretimin desteklenmesi adına ESO olarak başlattığımız seferberliğin sonuçlarını görüyoruz ve bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırmaya kararlıyız” dedi.



“İhracatı arttıracak formül”

Firmaları ayakta tutabilecek ilk konunun ihracat olduğunu savunan Kesikbaş, “İhracatı nasıl arttırabiliriz, hangi ülkelere neleri ihraç edebiliriz, o müşterileri nasıl bulabiliriz, oradaki alıcıları kentimize nasıl getirebiliriz, bunların formülünü arıyoruz” dedi. Bununla ilgili de URGE projelerine önem verdiklerini bildiren Kesikbaş, “Şu anda yürüttüğümüz iki farklı URGE projemiz var. Bunlar yapı malzemeleri ve beyaz eşya yan sanayi sektörlerinde. Üzerinde çalıştığımız ve çok kısa bir süre içerisinde hayata geçireceğimiz dijital dönüşüm temalı yeni bir URGE projemiz daha var. Bunun dışında özellikle otomotiv ve makine imalat sektörleri için URGE projeleri planlıyoruz. URGE projeleri ile firmalarımızın uluslararası iş bağlantılarına ulaşmalarını, bunu yaparken de Ticaret Bakanlığı’nın yüzde 75 hibe desteğinden faydalanmalarını hedefliyoruz. Devam eden URGE projelerimiz kapsamında son derece olumlu ve somut gelişmeleri de yaşamaktayız. Dünyanın dev yapı market zincirlerinin Eskişehir’e olan ilgisi ve üye firmalarımızla alış veriş yapma arzularını sizler de takip ediyorsunuz. Bu gelişmelerin ilk adımlarının ESO’nun ihracat projeleriyle atılmış olması bizleri fevkalade mutlu etmektedir” diye konuştu.



“Türk Eximbank Eskişehir Şubesi ESO’da”

İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması için ESO’nun sürekli çalıştığını dile getiren Kesikbaş, açıklamalarına şu şekilde son verdi:

“Ayrıca uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması amacıyla Eskişehir’e Türk Eximbank şubesinin kazandırılması adına çalıştık. Türk Eximbank şubesinin ESO içerisinde açılmasına ön ayak olarak üretici firmalarımızın daha hızlı ve verimli bir şekilde ihracat desteklerinden faydalanmasını istedik. Türk Eximbank’ın Eskişehir’e 1 milyar dolarlık ihracat desteği sağlamasını hedefliyoruz. Türk Eximbank’a Eskişehir’e inanarak bu yatırımı yaptıkları için de teşekkür ediyoruz. İhracat yapan ve yapmak isteyen tüm üyelerimiz için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.”

ESKİŞEHİR 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:27

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