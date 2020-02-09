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Makedonya’da açılacak kız yurduna yazar Şule Yüksel Şenler'in adı verilecek

İHA

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Makedonya'nın başkenti Üsküp'te açılacak olan kız yurduna aslen Kıbrıslı olan ve 60'lı yıllarda Türkiye'nin kadın politikasında önemli adımlar atan Türk yazar Şule Yüksel Şenler'in adının konacağı belirtildi.

Makedonya’da açılacak kız yurduna yazar Şule Yüksel Şenler'in adı verilecek

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Makedonya’nın başkenti Üsküp’te açılacak olan kız yurduna aslen Kıbrıslı olan ve 60’lı yıllarda Türkiye’nin kadın politikasında önemli adımlar atan Türk yazar Şule Yüksel Şenler’in adının konacağı belirtildi.
İHH, Makedonya’nın başkenti olan Üsküp’te bir kız yurdu açılması için adım attı. Türk halkının yardımlarıyla açılacak olan yurda Türkiye'nin önde gelen fikir insanlarından olan ve 1960'lı yıllardan itibaren başörtüsü konusunda verdiği mücadeleyle bilinen yazar Şule Yüksel Şenler’in adının verileceği açıklandı. Açılacak yurt yaranına Eskişehir Öğretmen Evi'nde İHH Eskişehir Kadın Kolları tarafından düzenlenen kahvaltılı programda konuşan İHH Kadın Kolları Genel Başkanı Müzeyyen Taşçı, Şule Yüksel Şenler’i çok yakından tanıdığını belirterek, hayatından bahsetti. Taşçı, “Türkiye’de belli dönemlerde kadınlar için mücadele eden çok sevdiğimiz Şule Yüksel Şenler’in adını ölümsüzleştirmek için Makedonya’da açılacak yurda onun adını koyacağız. Şu anda İHH olarak Üsküp’te kız öğrenciler için bir yurt projesi yapıyoruz. Bu projeye fon toplamak için, yapacaklarımızı konuşmak için bugün buradayız. Türkiye genelinde yapıldığı gibi Eskişehir İHH Kadın Kollarının da düzenlendiği biletli kahvaltı programında toplanacak parayı da oraya katacağız” diye konuştu.

“Şule Yüksel kadınlara rol model olabilen biridir”
Taşçı, uzun yıllar Türkiye’de yazı ve fikirleriyle topluluklara tesir etmiş olan Şule Yüksel’in kadınlara rol model olabilecek bir karaktere sahip olduğunu ifade etti. Taşçı, “Şule Yüksel Şenler, Türkiye’deki önemli kadın örneklerinden bir tanesidir. Kendisi hem entelektüel hem de yapısı açısından kadınlara, özellikle Müslüman kadınına rol model olabilecek bir isim. Türkiye’nin 60’lı yıllarında kadın politikasını değiştirecek çok önemli roller oynayarak kadınıyla, erkeğiyle, genciyle pek çok gönüllere dokunabilmiş bir isim olmuştu” dedi.
Düzenlenen kahvaltı programına Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek’in eşi Hatice Gerek, İHH Kadın Kolları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri katıldı.

ESKİŞEHİR

09 Şubat 2020 Pazar

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