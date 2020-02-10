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Uyku problemli hastalar ev ortamında mışıl mışıl uyuyor Şehir Hastanesi Uyku Laboratuvarı’ndaki ...

İHA

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Uyku Laboratuvarı Kliniği'nde uyku sorunları olan hastalar, çalışan doktor ve personellerden adeta anne ilgisi görerek tedavi oluyor. Uyku apnesi ve horlama sorumları gibi rahatsızlarla gelen hastalar gece boyunca aralıksız izlenerek uykularının her aşaması kontrol ediliyor.

Uyku problemli hastalar ev ortamında mışıl mışıl uyuyor Şehir Hastanesi Uyku Laboratuvarı’ndaki hastalara anne ilgisi gösteriyor Eskişehir Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bengü Doğan: “Uykuda soluk durması ve horlama şikâyeti olan hastalarımıza uyku testi uyguluyoruz” “Hastalar tedaviden sonra uykularının daha kaliteli olduğunu, günlük yaşamlarının düzene girdiğini ifade ediyor”

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Uyku Laboratuvarı Kliniği’nde uyku sorunları olan hastalar, çalışan doktor ve personellerden adeta anne ilgisi görerek tedavi oluyor. Uyku apnesi ve horlama sorumları gibi rahatsızlarla gelen hastalar gece boyunca aralıksız izlenerek uykularının her aşaması kontrol ediliyor.
Eskişehir Şehir Hastanesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Uyku Laboratuvarı Kliniğiyle hastalara anne şefkati sunuyor. Uyku apnesi ve horlama şikâyetiyle yatan hastalar, baş ve vücutlarına bağlanan elektrotlarla, ev ortamında uyutularak doktor ve uyku teknisyenlerince gözlem altında tutuluyor. Adeta anne şefkatiyle ekran takibi yapan uzmanlar, hastalığın durumuna göre gerekli işlemleri uyguluyor.

“Burada özellikle uykuda soluk durması ve horlama şikâyeti olan hastalarımıza uyku testi uyguluyoruz”
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Eskişehir Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bengü Doğan, “Uyku merkezimizde toplam 11 yatak bulunuyor. Burada özellikle uykuda soluk durması ve horlama şikâyeti olan hastalarımıza uyku testi uyguluyoruz. Bu test, hastaları ev ortamında, hasta odasında yatırılarak bazı elektrotlar yardımıyla; solunumunu, kalp atışlarını ve beyin dalgalarını takip edebileceğimiz elektrotlar bağlayarak hastalarda bir soluk kesilmesi var mı, gece uykuda soluk durması yaşıyorlar mı ve horlamaları var mı diye tanı koymak için teste tabi tutuyoruz. En çok başvuran hastalar, uykuda solunum durması ve horlama şikâyetiyle başvuruyorlar. Göğüs hastalıkları uzmanları, nöroloji uzmanları ve kulak burun boğaz uzmanı arkadaşlarımız ön tanı koyarak uyku laboratuvarımıza yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hastalar tedaviden sonra uykularının daha kaliteli olduğunu, günlük yaşamlarının düzene girdiğini ifade ediyor”
Ayrıca Dr. Doğan, hastaların gece boyunca takip edildiğini söyleyerek, “Öncelikle uykuda soluk kesilme tanısını koyabilmemiz için hastamızı yatırdığımız gecenin kayıtlarını, uyku teknisyeni arkadaşlarımız gece boyunca takip ediyorlar. Burada alınan kayıtlar, doktor arkadaşlarımız tarafından raporlanıp, değerlendirildikten sonra ağır ve orta düzeyde bir uyku apnesi tanısı almaları durumunda bir gece daha uyku laboratuvarımızda yatırıyoruz. Onlara pozitif hava basıncı veren cihazlarla uyku apnelerini tedavi ediyoruz. 1 ayda her gece 11 hasta yatırıyoruz. Eskişehir Şehir Hastanesi Uyku Laboratuvarı açıldığından beri yaklaşık 3 bin 500’e yakın hastanın takip ve tedavi sürecini gerçekleştirdik. Uyku apnesi olan hastalarım tedaviden sonra, uykularının daha kaliteli olduğunu, günlük yaşamlarının düzene girdiğini ifade ediyor” dedi.

ESKİŞEHİR

10 Şubat 2020 Pazartesi

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