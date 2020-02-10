Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erden’den sahte tohum uyarısı

Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, çiftçileri sahte tohuma karşı uyardı.

Başkan Erden, yaptığı açıklamada, özellikle ay çekirdeği, mısır ve pancar tohumunun tedarikinin yapıldığı bu günlerde yetkili bayilerden ihtiyacınızı karşılaması, sahte tohumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Erden, "Emeğinizin boşa gitmemesi için dikkatli olunması gerekiyor. Sahte tohum ve ilaç piyasada ciddi manada çoğaldı. Hele hele yok satan mısır tohumları dikkat edilmesi gerekiyor. Bir tane fatura uyduruyorlar, yok şu bayiden çıktı diye, o faturayı da sizin önünüze atıyorlar. Muhatap bulabileceğiniz kişilerden alışveriş yapınız. Son yıllarda yaşanan sahte ve tarihi geçmiş tohumlar maalesef emeklerimizi boşa çıkartmaktadır. Siz de sahte ve tarihi geçmiş tohum mağduru olmak istemiyorsanız aldığınız tohumların üzerindeki Bitki Pasaportunu muhakkak inceleyip şüphelendiğiniz tohumları en yakın Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine şikâyet edebilirsiniz. Unutmayın satılan sahte tohumlar, hem emeğinizden hem hasadınızın bereketinden çalar. Bol bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle’’ diye belirtti.

ESKİŞEHİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:26

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