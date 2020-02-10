Alpulular, Eskişehir’de yöresel ‘Bozan Sucukları’ etkinliğinde buluştular

Eskişehir’de yaşayan Alpulu'lar, yöresel ‘Bozan Sucukları’ etkinliğinde Eskişehir’deki dernek binasında bir araya geldiler ve sohbet ederek birbirleriyle kaynaştılar.

Eskişehir’de bulunan Alpu ve Mahalleleri Yaptırma Yaşatma Yardımlaşma Sosyal Dayanışma ve Kültür Deneği (ALPUDER) Başkanı Cengiz Filiz ‘Bozan Sucukları’ etkinliğinde yaptığı konuşmasında, ‘’Amacımız, Eskişehir’de yaşayan Alpu ilçesi ve mahalleleri halkını bir araya getirmek, tanıştırmak ve kaynaştırmaktır. Bu nedenle dernek binamızda yöresel ‘Bozan Sucukları’ etkinliği düzenledik. Yöresel ‘Bozan Sucukları’ etkinliğimizi; Alpu ilçesi Bozan mahallesi esnaflarından Ramazan Ak, Süleyman Yılmaz, Murat Erdöl, Hakan Topcu, Faruk Pınar, İlhan Tentek, Yusuf Balaban ve Bekir Ak’ın katkıları ile gerçekleştirdik. Bu esnaflarımız; yöresel ‘Bozan Sucukları’nı pişirerek, dernek binamızda Alpulu vatandaşlarımıza takdim ettiler. Bu tür yöresel etkinliklerle; Alpu ilçesi ve mahalleleri vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ve kaynaşmaları pekiştiriyoruz. Yöresel lezzetlerimizi; Alpulu vatandaşlarımıza tanıtmaya ve tattırmaya, ilerleyen günlerde de çeşitli yöresel etkinlikler düzenleyerek devam edeceğiz’’ dedi.

ESKİŞEHİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:26

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