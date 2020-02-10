Miniklerin hayal güçleri bu sergide hayat buldu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 57 yaş grubu çocukları sanatla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen, “Sanat ve Çocuk: Resim Tür ve Teknikleri ile Tanışma” sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı.

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde faaliyet gösteren atölyelere katılan çocukların, Güzel Sanatalar Fakültesi öğrencilerinin rehberliğinde 6 haftalık süreç sonrasında ortaya çıkardıkları eserler, 16 Şubat Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Miniklerin, kendi hayal güçlerini boyalarla kâğıda aktardıkları serginin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü İlker Usta, “Merkezimizin içerisinde birçok atölye bulunuyor. Çocuklarımız burada bilim, kültür ve sanat alanlarına eğitim alabiliyor. Çocuklara bazı teknik bilgilerden bahsettik ve onlardan kendi hayal güçlerini kullanarak eserler ortaya çıkarmalarını istedik. 6 haftalık bir süreç sonunda ortaya çıkan eserlerden bir sergi hazırladık. Çocuklara resim yapmayı sevdirmek ve çevrelerine bunun farkındalığını kazandırmak amacıyla kurslarımız hizmet verdi. Bu kapsamda Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerde, resim ve sanata karşı bir farkındalık oluşturduk. Sergi içerisinde; natürmort, peyzaj, portre ve çeşitli türlerde çalışmalar bulunuyor” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:26

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