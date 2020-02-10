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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anadolu Üniversitesi sosyal medya birinciliğini kutladı Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan ...

İHA

Anadolu Üniversitesi, SocialBrands'in yayınladığı verilere göre 131 Ocak 2020 dönemi ölçümlerinde resmi sosyal medya hesaplarıyla üniversiteler arasında aldığı birinciliğini pasta keserek kutladı.

Anadolu Üniversitesi sosyal medya birinciliğini kutladı Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; “Farkındalık oluşturmamızın temel sebebi, sosyal medya dilini ekip olarak kavramış olmamız”

Anadolu Üniversitesi, SocialBrands'in yayınladığı verilere göre 131 Ocak 2020 dönemi ölçümlerinde resmi sosyal medya hesaplarıyla üniversiteler arasında aldığı birinciliğini pasta keserek kutladı.
Sosyal medyayı en iyi yöneten üniversiteler arasında zirvede yer alan Anadolu Üniversitesi, Tüm Markalar Top 100 listesinde ise birçok önemli ve büyük markayı geride bırakarak Türkiye 36’ncısı oldu. Son bir ayda alınan bu önemli sonuçla Anadolu Üniversitesi, tam 18 sıra yükselerek birçok büyük markaları geride bıraktı. SocialBrands'in yayınladığı verilere göre, 131 Ocak 2020 dönemi ölçümlerinde resmi sosyal medya hesapları ile üniversiteler arasında birinci olan Anadolu Üniversitesi, bu başarısını pasta keserek kutladı.

“Farkındalık oluşturmamızın temel sebebi sosyal medya dilini ekip olarak kavramış olmamız”
Anadolu Üniversitesi Medya Merkezinde düzenlenen birincilik kutlamasına Rektör Çomaklı da katılarak burada bir konuşma yaptı. Rektör Çomaklı, alınan birinciliğin temel sebebinin sosyal medya dilini ekip olarak kavramış olmaları olduğunu ifade etti. Rektör Çomaklı, “Sosyal medya verilerini hafızasında tutan ve belli bir sıralamaya koyan bağımsız bir organ tarafından yapılan bir sıralamada üniversitelerde sosyal medya alanında birinci sıraya yükseldik ve birçok markayı da geride bıraktık. Marka isimlerini söylemeye gerek yok, bunun listesi var merak edenler bakabilir. Bu değişikliği yakalamamızda ve bu farkındalığın oluşturulmasında en büyük emek ekibimize ait onlara teşekkür ediyorum. Bunun temel sebebi sosyal medya dilini ekip olarak kavramış olmamız. Sosyal medya ve dijital ortamlar farklı bir dünya ve bu dünyanın dilini ekipçe yakaladık ve kullanmaya başladık. Sıralamada geride bıraktığımız birçok şirket milyarlarca lira, milyonlarca dolar ayırırken bu tür organizasyonlara biz ekip olarak bunu başardık” dedi.

“Bizden daha iyisini yapacak olan üniversitelerimiz olursa bundan memnuniyet duyarız”
Birinciliğin Eskişehir özelinde önemine değinen Rektör Çomaklı, “Bu durumun Eskişehir açısından önemi ise, Eskişehir’in 1958’den beri bir markası olan Anadolu Üniversitesi’nin bu alanda da liderliği elinde tuttuğunu görüyoruz. Sadece Açıköğretim Sistemi ile değil, dünyanın güncel gelişmelerine de ayak uydurduğunu düşünüyoruz. Eskişehir ismini de ön planda tutarak hafızaları tazeliyor bu neden önemli bir olay. Kamu kurumlarına örnek olabilecek şekilde tüm sosyal medya hesaplarımızın resmi yazışmalarla kurumsal olarak hareket etmesi yönünde bir yapı oluşturduk, yönergemizi çıkardık ve teşkilatlanmamızı yaptık. Bu konuda en iyiyi yapıyoruz şeklinde bir iddiamız yok, umarız bu durum bir rekabete sebep olur. Bizden daha iyisini yapacak olan üniversitelerimiz olursa bundan memnuniyet duyarız. Bunu özellikle yapmalarını bekleriz çünkü daha iyisi yapılırsa bu bizimde çok daha iyisine ulaşmak için ileri hedef koymamıza vesile olur. İletişim, İktisat ve Eğitim Fakültelerimiz bu konuda bize çok büyük destekler sunuyorlar ve çok önemli roller oynuyorlar, hepsine çok teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

ESKİŞEHİR

10 Şubat 2020 Pazartesi

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