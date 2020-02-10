Eski iş yerini kurşunlayan şahıs tutuklandı

Eskişehir'de eski iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 4,5 yıl çalıştığı iş yerinden geçtiğimiz Ocak ayında ayrılan N.A., sabah saatlerinde eski iş yerinin önüne geldi. İddialara göre N.A., kendisini tehdit eden M.K.'nın iş yerini kurşunladı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen N.A.'nın ilk ifadesinde işten ayrılma sürecinde M.K. isimli iş yeri sahibinin kendisini tehdit ettiğini, bu nedenle savcılığa şikayette bulunduğunu ve şikayeti ile ilgili olarak tanımadığı birisinin kendisini telefonla şikayetinden vazgeçmesi hususunda tehdit ettiğini, bunun üzerine olayı gerçekleştirdiğini beyan etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

ESKİŞEHİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:26

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