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(Özel) Üst solunum yolu enfeksiyonları sokak hayvanlarını da etkiliyor Hastalanan hayvanlarda tıpkı ...

İHA

Kış aylarında sıklıkla görülen üst solunum yolu enfeksiyonları insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Bu hastalıklara yakalanan hayvanlarda tıpkı insanlar gibi burun akıntısı, yaşlı gözler ve tahriş olmuş boğaz sorunu yaşanıyor.

(Özel) Üst solunum yolu enfeksiyonları sokak hayvanlarını da etkiliyor Hastalanan hayvanlarda tıpkı insanlar gibi burun akıntısı, yaşlı gözler ve tahriş olmuş boğaz sorunu yaşanıyor Veteriner Hekimi Abdulhamithan Çam: “Dışarı çıktığımız zaman biz nasıl üşüyorsak, sokak hayvanları da aynı şekilde üşüyor” “Sokak hayvanları grip, nezle, farenjit gibi hastalıkların hepsini olabiliyorlar"

Kış aylarında sıklıkla görülen üst solunum yolu enfeksiyonları insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Bu hastalıklara yakalanan hayvanlarda tıpkı insanlar gibi burun akıntısı, yaşlı gözler ve tahriş olmuş boğaz sorunu yaşanıyor.
Soğuk kış aylarının sıklıkla karşılaşılan hastalığı olan üst solunum yolu enfeksiyonları hayvanlarda da benzer rahatsızlıklara sebep oluyor. Dışarıda yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları, direk soğuğa maruz kaldıklarında yakalandıkları grip/nezle gibi hastalıklarda tıpkı insanlar gibi burun akıntısı, yaşlı gözler, eklem ve boğaz ağrıları gibi semptomlarla karşılaşıyor. Bu hastalık özelikle yavru ve yetişkin kedileri etkilediği gibi bağışıklık sistemi zayıf, güçsüz yavru kedileri de hayattan koparabiliyor.

“Dışarı çıktığımız zaman biz nasıl üşüyorsak, sokak hayvanları da aynı şekilde üşüyor”
Konuyla ilgili konuşan Veteriner Hekimi Abdulhamithan Çam, sokak hayvanlarının tüylerinden dolayı üşümez algısının yanlış olduğunu belirterek, “Dışarıda, genelde bizdeki gibi montumuzu giyip dışarı çıktığımız zaman biz nasıl üşüyorsak, sokak hayvanları da aynı şekilde üşüyor. Özellikle yavru kedi ve köpeklerde, yaşlı hayvanlarda, direnci düşük hastalarda beslenemedikleri ve vücut ısılarını da koruyamadıkları için daha çok etkileniyorlar. Kesinlikle üşüyorlar. Üşümüyorlar diye bir algı yanlış. Onlar da bizim gibi üşüyüp hasta oluyorlar. Grip, nezle, farenjit gibi hastalıkların hepsini olabiliyorlar. Özellikle ıslandıklarında bu soğukta sabaha kadar dayanamazlar. Kedilerin barınmaları ve rüzgârı kesmesi için ufak da olsa bir koli olması hayati önem taşır. Köpeklerde de kulübe tarzı alanlar hayat kurtarabilir ki çevremizde elinde geldiğince bunları yapan insanlar var” ifadelerini kullandı.

“Genci yaşlısı, bağışıklığı iyi olanı, yemek yemeyenine göre tedavi süreci değişiyor”
Çam, hasta hayvanların tedavi sürecinden de bahsederek, “Tedavi süreci, gelen hayvanının genel durumuna göre değişiyor. Genci yaşlısı, bağışıklığı iyi olanı, yemek yemeyenine göre tedavi süreci değişiyor biz de bu süreçte elimizden geleni yapıyoruz. Hasta hayvanların özellikle iştahlarının takip edilmesi gerekiyor. Genelde evler sıcak olduğu için kediler cam kenarındaki mermerlere ya da fayanslara yatabiliyorlar. Bunu o fark etmese de hasta olmasına yol açıyor. Onun dışında sokak hayvanlarına mutlaka kuru mama ya da beslenebileceği bir gıda verilmesi lazım ki hayvan kendi vücut ısısını sürekli koruyabilsin” dedi.

ESKİŞEHİR

11 Şubat 2020 Salı

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