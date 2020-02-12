Emekli olan Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Karakaya’ya veda töreni düzenledi

Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi öğretmenleri ve çalışan personel, emekli olan Okul Müdürü Süleyman Ercan Karakaya’ya okulda veda töreni düzenledi ve veda yemeği ile uğurladılar.

Veda töreninde duygulu bir şekilde konuşan Okul Müdürü Süleyman Ercan Karakaya, ‘’42 yıllık meslek hayatımı yaş haddinden Tayfur Bayar Anadolu Lisesi Okul Müdürü olarak tamamlıyor ve emekli oluyorum. Uzun süreli meslek hayatımın içinde; Tayfur Bayar Anadolu Lisesi’nde kısa bir dönem sizlerle birlikte çalıştım. Mesleki dostlukların kurulmasında sürelerin sınırı değil, bu süreler içinde samimiyet, hoşgörü ve gönül dostlukları köprülerinin kurulması önemlidir. Bu güzellikleri sizler bana yaşattınız. Sizleri tanımak benim için ayrı bir değer ve güzelliktir. Bunun için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim’’ dedi.

Karakaya, ‘’Memur görevden ayrıldığı zaman emekli olur. Öğretmen ise unutulduğu zaman emekli olur. Ben beni unutmayacağınızı, bu veda yemeğinde sizlerle birlikte olmaktan doğan güzel havadan alarak emekli olarak ayrılmadığımı, daima sizlerle mutlu ve hüzünlü günlerinizde de yanınızda olarak yaşayacağımı gönülden ifade etmek isterim. Kalıcı olan denizdir, dalgalar gelir ve kıyıda iz bırakarak ayrılır. Ben de bir dalga olarak güzel izler bırakarak ayrılmanın heyecanıyla, sizleri tanımamın hayatımdaki özel bir hediye olarak kalacağını ifade etmek isterim’’ dedi.

Okul Müdür Vekili Abidin Uğur ise, ‘’Bana ve diğer tüm arkadaşlara tecrübesiyle yol gösteren bir baba ve abi olarak gönüllerimizde yer alan emekli olan Okul Müdürümüze teşekkür eder, saygılarımızı sunarım’’ dedi.

Günün anısına; emekli olan Okul Müdürü Süleyman Ercan Karakaya’ya, plaket ve çiçek takdim edildi. Ayrıca öğretmenler adına; okul öğretmenlerinden İzzet Oğuz Aydemir ve Murat Doğuer tarafından emekli olan Okul Müdürü Süleyman Ercan Karakaya’ya çeşitli hediyeler takdim edildi.

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