Rektör Çomaklı, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu'nun konuğu oldu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu'nun canlı yayın konuğu oldu.

Tercihim Türkiye programına yabancı öğrencilerle birlikte katılan Rektör Çomaklı, üniversite faaliyetleri ve öğrencilere sağlanan olanaklar hakkında konuştu. Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci sayısına göre dünyadaki ilk 3 üniversite arasında yer aldığını belirten Rektör Çomaklı, "1 milyon 50 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Örgün eğitimde ise 20 bin öğrencimiz var. Açıköğretim Sistemi vasıtasıyla, sadece kampüste değil, 40 ülkede 30 bin civarında yabancı öğrencimiz bulunuyor. Amacımız yalnızca eğitim değil, kültürler ve toplumlar arası iletişimi de sağlamak. Bu noktada ülkemizden ve diğer ülkelerden öğrencilerimizi bekliyoruz. Üniversitemiz güzel, şehrimiz güzel, ülkemiz güzel. Kapımız herkese açık. Üniversite olarak fiziksel olanakları iyi olan bir üniversiteyiz. Ulaşım konusunda hızlı trenin varlığı, sağlık konusunda çok kapsamlı hastaneleri ve güvenlik konusunda da emniyetin olağanüstü hassasiyetiyle Eskişehir, öğrencilerimizin çok rahat yaşadığı bir kent. Şehir içindeki düzenlemeler, yeme içme alanları, belediyenin sağladığı olanaklar da bir araya gelince ortaya çok güzel bir öğrenci şehri çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Anadolu Üniversitesi dijital eğitimde öncü kuruluş”

Eğitimde dijitalleşme modelinden söz eden Rektör Çomaklı, “Açıköğretim Sistemi, bünyesinde çeşitli fakülteleri olan bir sistem. Açıköğretim Sistemimizin varlığı dolayısıyla içinde bulunduğumuz dijital dünyada önemli bir misyonumuz bulunuyor. Bu da bizi dinamik tutuyor ve Türkiye’nin dijital yüzü olmamızı sağlıyor. Bu durum, zamanı yakalayan bir üniversite olmamızın da lokomotifi aynı zamanda. Dijital eğitime büyük önem veren ve bu yolda ilerleyen bir üniversiteyiz. Dijital eğitimde öncü kuruluş olmamız öğrencilerimizi de çok şanslı kılıyor. Bu özelliğimizi paylaşmayı da önemsiyoruz ve diğer üniversitelere de bu noktada kurduğumuz ortaklıklarla destek veriyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile ortak çalışmalar yapıyoruz”

Son olarak dijital dünyaya ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Rektör Çomaklı şunları söyledi;

“Görmezden gelinemeyecek dijital bir dünya çağındayız. Dolayısıyla bu dünyadan, onun oluşturduğu dilden uzak kalmak da mümkün değil. Bu dünyanın yaşantısı, merhabası, aşkı, ticareti, kavgası, eğitimi farklı. Biz, bu dünyayı öğrenmek ve bilimsel düzeyde araştırmalar yapmak adına üniversitemizde Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduk. Merkezimiz üzerinden büyük çalışmalar, projeler yapıyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile de ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”

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