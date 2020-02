(Görüntülü) ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü Bayçora: Başarım için dua edenlere teşekkür ediyorum

ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrine atanan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora (60), doğum yeri olan Eskişehir´de arkadaşlarıyla internet üzerinden görüntülü olarak görüştü. Kendisine hem Amerika´da hem de Türkiye´de inanılmaz bir destek verildiğini ifade eden Bayçora, "Başarım için dua eden tüm insanlara teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum" dedi.Eskişehir´de doğan ve 3 yaşındayken ailesiyle birlikte gittiği ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan İbrahim Mike Bayçora, 32 yıllık polislik kariyerinin ardından Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrine atanan ilk Türk Emniyet Müdürü oldu. Kuran'a el basarak göreve başlayan İbrahim Mike Bayçora, Eskişehir´deki Kuzey Kafkas Karaçay Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği´ndeki arkadaşlarıyla internet üzerinden görüntülü bir görüşme yaptı.Dizüstü bilgisayardan televizyona aktarılan görüntülü görüşmede, oldukça mutlu olduğu görülen İbrahim Mike Bayçora, mutlaka Türkiye´ye geleceğini söyledi. 32 yıllık polis olduğunu anlatan Bayçora, Kafkaslardan Eskişehir'e, oradan da 3 yaşındayken 1960'larda ABD'ye göç eden Karaçaylı bir ailenin evladı olduğunu ifade etti. Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından kendisine hem Amerika´da hem de Türkiye´de inanılmaz bir destek verildiğini ifade eden Bayçora, "Şu anda tam olarak belli değil inşallah bu yıl Türkiye'ye geleceğim. Başarım için dua eden tüm insanlara teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Medyatik bir insan değilim. Tüm Türk halkına ve ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. ABD'de yaşadığım bu olay çok ilgi gördü. Yeterince medyada yer aldım. 32 yıldır polislik yapıyorum. Şimdi artık çalışmak zamanı" dedi.`KARAÇAY YEMEKLERİNİ SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ´Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Korkmaz ise İbrahim Mike Bayçora ile gurur duyduklarını söyledi. Bayçora'yı tebrik edip Eskişehir´de yapılacak Karaçaylılar festivaline (Nart'lanı Toy Künü) davet ettiklerini kaydeden Korkmaz, "ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrine atanan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora'yı kutlamak için toplandık. Dernek olarak 4 Temmuz'da düzenleyeceğimiz etkinliğe davet ettik. Eskişehir'den ayrıldığı için buradaki arkadaşlarıyla görüşmek onu da çok mutlu etti. Türkiye'ye gelmek istiyor. Karaçaylılara özgün yemekler var. Onları çok sevdiğini söyledi. Uluslararası Nart'lanı Toy Künü düzenleyeceğiz. Buraya yaklaşık 6 bin kişinin geleceğini söyledik. Bunu hayretle karşıladı. Kendisini davet ettik inşallah o da aramızda olacak" diye konuştu.YALOVA'DAKİ AKRABALARI: GURUR DUYDUKİbrahim Mike Baycora'nın Yalova'daki akrabaları da, Bayçora'nın Kuran'a el basarak göreve başlamasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Bayçora'nın kuzeni Giray Süyünç (43), İbrahim Mike Bayçora´nın çocuk yaşta Amerika´ya gittiğini hatırlatarak, "Çocukken kendisi Amerika'ya gitti. 1980'lerin başında tekrar Türkiye'ye geldiklerinde birkaç gün kaldılar. Onun haricinde bir daha Türkiye'ye gelmedi. O zaman kendisini görmüştüm. Amerika'da polis olduğunu biliyorum. İlk Türk emniyet müdürü olduğu için de ayrıca gurur duyduk. Ben de annesini, yani halamı arayarak tebrik ettim. Kendisi çok sevinçliydi. Hoşumuza gitti, gurur duyduk. Kendisi başarılı birisiydi. Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin etmesi de daha çok hoşumuza gitti" dedi. İbrahim Mike Bayçora'nın amcasının oğlu olan Ali Bayçora (62) ise, "Kendisini bir kez Eskişehir'de gördüm. O şekilde görüştük. Daha sonra Amerika'ya gitti. Daha sonra kendisini göremedim. Milletim adına gururlanıyorum. Akrabalık bağımız olduğu için biraz daha fazla gururlanıyorum" diye konuştu.TEŞKİLATA 1988 YILINDA KATILDIEskişehir´de doğan ve küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD´ye giden İbrahim Mike Bayçora, 150 bin nüfuslu Paterson şehrinde büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada okuyan Bayçora, Boston Üniversitesi´nde işletme, Rutgers Üniversitesi´nde de kimya mühendisliği alanında diploma aldı. 1988 yılında Bayçora, Paterson Polis Teşkilatı´na katıldı. 32 yıldır Paterson Emniyeti´nde görev yapan Bayçora´nın, Jonathan ve Edward adından iki oğlu, Gabriela adında da bir üvey kızı bulunuyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.