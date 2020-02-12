Aktariye ürünlere ilgi kış aylarında daha çok artıyor Kış aylarında hasta olanların ilk tercihi aktariye ürünler Aktariye satıcılarının kış aylarında yüzleri gülüyor

Genellikle yıl boyunca kullanılan ve sağlık açısından çok faydalı olduğu bilinen aktariye ürünler, kış aylarında vatandaşlar tarafından çok ilgi görüyor.

Birçoğu Uzak Doğu ülkelerden ülkemize gelip soforalara kadar ulaşan aktariye ürünleri hemen hemen her vatandaş yıl boyunca az çok kullanırken, özellikle kız aylarında havaların soğumasıyla bağışıklık sisteminde oluşan hasarlar, vücutta oluşan grip ve nezle gibi hastalıklar sebebi ile daha çok tercih ediliyor. Bu sebeple sağlığa faydalı olan aktariye ürünleri kış aylarında hem vatandaşların vücuduna olumlu etki ederken yapılan satışları da satıcıların yüzünü güldürüyor.



“Vatandaşlar doktora gitmeden ilk bize gelir”

Yaklaşık 30 yıldır aktariye sektöründe bulunan Tuncay Tezcan, kış aylarında vatandaşların grip, nezle gibi reaksiyon hastalıklarıyla mücadele ederken ilk önce bir doktora gitmek yerine doğal yollara başvurmak için aktariye ürünlerini kullandığı belirtti. Tezcan, “Kışın bitkisel ürünler, aktariye gruplarında satışlar daha fazla oluyor. Havaların soğumasıyla bağışıklık sisteminde oluşan hasarlar vücutta oluşan grip ve nezle gibi reaksiyonlarda herkes tamamen ilk başta doğal yöntemlere başvurmak istiyorlar. Bunlar neler oluyor mesela, grip nezle soğuk algınlığı gibi enfeksiyonel rahatsızlıklarda zencefil, zerdeçal gibi karışımlar kullanılıyor veya ıhlamurla birlikte ada çayı narçiçeği, gülhatmi özellikle üst solunum yollarına faydası oluyor yani o tür bitkileri tercih ediyorlar. Kışın havaların soğumasıyla birlikte bu tür reaksiyonlar çok olunca insanların ilgisi daha da artıyor. Son zamanlarda da bitkilere olan talep sosyal mecralar aracılığıyla artınca, insanlar daha çok bilgi edinmiş oluyorlar ve hastalıklarını bu tür bitkilerle insanlar daha sağlıklı bir şekilde hastalıkları atlatmak istiyorlar. İlk başta atlatabilirse bu rahatsızlığı aktariye grubuyla yan etkisi olmadan sıkıntı yaşamadan vücudunun başka yerlerinde farklı bir zararlar görmeden doğal ürünlerle kendilerini tedavi etmeye çalışıyorlar. Sonraki aşamada eğer hastalığını engelleyemezse, tedavi edemezse doktora gitme ihtiyacı duyuyorlar” şeklinde konuştu.

Fiyatları yüksek olsa da satışları yüzünü güldürüyor

Aktariye ürünlerinin genel olarak yurtdışı kökenli olduğu için döviz fiyatlarında etkilendiğini anlatan Tuncay Tezcan, “İşlerimiz iyi çok şükür. Aktariye grupları yurtdışı kökenli olduğu için fiyatları döviz endeksli, hem de biraz ürünlerin yetiştirilme rekoltesine de bağlı. Bir ürün iyi rekolte verirse fazla miktarda ürün çıkarsa fiyat ona göre uygun oluyor, ama ürün kıt olursa ulaşmamız zor oluyor. Havalar şu anda çok soğuk olduğu için kimse dışarı çıkıp dolaşamıyor, ama bu soğuklardan etkilenen kişiler birkaç gün içerisinde havalar birazcık rahatlayınca hemen bir şeyler almak istiyorlar. Bazı vatandaşlarımız grip, soğuk algınlığı oluyor, bunları tedavi edebilmek için evde ıhlamur, papatya, narçiçeği gibi şeyleri doğal olarak evde kaynatarak hem çocuklarına hem kendisine kullanarak ailesini koruma altına almak istiyorlar. Bu nedenle satışlarımız iyi. Mutluyuz” diye aktardı.

Tecrübeden tavsiyeler var

Yılların aktariye ürünleri satıcısı Tuncay Tezcan, kış aylarında genel olarak kullanılması gereken ürünlerini anlatırken aktariye denildiği zaman hangi ürünleri bunun içine sayabilecekleri de dile getirdi. Tezcan, “Özellikle kişilerin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için ürünler tavsiye ediyorum. Bunlar çörek otu yağı özellikle bunu tavsiye ediyorum çünkü kansızlık, demir eksikliği ve bağışıklık sistemine çok faydası vardır. Özellikle soğuk sıkım gerçek hiç işlem görmemiş çörekotu yağlarını tavsiye ederim. Yetişkinler için günde bir tatlı kaşığına kadar içilebilir. Çocuklar yaş gruplarına göre 5 damla ile 1 çay kaşığı arasında kullanabilirler. Çörekotu yağı vücudun bağışıklık sistemini yükseltir, bağışıklık sistemi yükselince de hastalıklara karşı vücut direnci artar ve kolay hasta olmazlar” diye konuştu.

Tezcan konuşmasını şöyle devam etti;

“Aktariye dediğimiz zaman genellikle fototerapide kullanılan yani insan sağlığına destek olarak kullanılan bitkiler girer bu grubuna. Bunlar mesela neler olabilir sarı kantaron yağı, civanperçemi otu, melisa çayı gibi böyle farklı bitkiler. Bir de baharat olarak tüketilen bitkiler vardır onlar genel olarak nane, kekik, kimyon, karabiber gibi bitkiler de baharat kategorisine girer”.

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