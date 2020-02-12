Odunpazarı’nda kanser söyleşisi

Odunpazarı Belediyesi Selami Vardar Halk Merkezi’nde ‘kanserde doğru bilinen yanlışlar’ konulu sağlık söyleşisi düzenlendi.

Odunpazarı Belediyesi, ‘Dünya Kanser Günü’ kapsamında Acıbadem Eskişehir Hastanesi işbirliği ile sağlık söyleşisi düzenledi. Söyleşi Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Üstün tarafından verildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Doç. Dr. Üstün, kanserde doğru ve yanlış bilinenler ile erken teşhis ve kemoterapi süreçleri hakkında bilgi verdi. Kanserin yaşamı tehdit eden en önemli hastalıkların başında geldiğini belirten Üstün, kanser tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Tıp dünyasının kanserle mücadelenin yanı sıra, tedavide doğru bilinen birçok yanlışla da mücadele ettiğini ifade eden Üstün, tıpta yeri olmayan tedavi yöntemleri ve yanlış uygulamaların, hastalığın seyrini olumsuz etkileyebildiğini söyledi.

Doç. Dr. Hasan Üstün söyleşinin ardından, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.