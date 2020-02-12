Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadın ile buluştu. Toplantıda kadınlara seslenen Başkan Ataç, "Kadınlarımız Belde Evleri sayesinde üretken oldu, sağlıklarına kavuştu, yeni arkadaşlar edindi ve sosyalleşti. Bizim en büyük dileğimiz de aslında buydu. Tepebaşı'nda artık kadınlarımızın yüzü gülüyor" dedi.

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadın ile buluştu. Toplantıda kadınlara seslenen Başkan Ataç, “Kadınlarımız Belde Evleri sayesinde üretken oldu, sağlıklarına kavuştu, yeni arkadaşlar edindi ve sosyalleşti. Bizim en büyük dileğimiz de aslında buydu. Tepebaşı’nda artık kadınlarımızın yüzü gülüyor” dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, düzenlenen bilgilendirme toplantılarında Eskişehirliler ile bir araya gelerek çalışma ve projeler hakkında bilgi vermeye devam ediyor. Bilgilendirme toplantısının kadınların yoğun ilgisi ile düzenlendiği adres, Bahçelievler Belde Evi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi oldu. Toplantıda Başkan Ataç, kadınları selamlamasının ardından Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje ve çalışmaları görseller eşliğinde kursiyerlere anlattı.
İnsana dokunan projeler
Tepebaşı’nda yakalanan belediyecilik başarısının, insana dokunan projeler ile yakalandığına dikkat çeken Başkan Ataç, “Biz belediye başkanları hep, ‘İnsana dokunmayı severiz’ deriz. Hakikaten de bu böyledir. Ama projenin insana dokunması, çok daha önemlidir. Mesela bu Belde Evi olmasaydı, burada etkinlikler düzenleyemez, bu sosyalleşmeyi sağlayamazdık. Belde Evi projemiz çok sevildi, sevildikçe sayıları arttı. Şimdi binlerce insanımız girip, çıkıyor ve buralardan faydalanıyor. Belde Evi, Tepebaşı Belediyesi’nin yaptığı ve Türkiye’ye örnek olan birçok projeden sadece bir tanesidir. Bu başarı, insanlara dokunan projeler ile yakalandı. Bir projeden kent halkı ne kadar yararlanıyor ise proje, o kadar güzel ve başarılıdır. Bizim projelerimiz de işte, bu yüzden başarılı” dedi.
“Türkiye’de marka oldu”
Başkan Ataç konuşmasının devamında, Belde Evleri’nin Tepebaşı halkı ve özellikle kadınlar için çok büyük anlam ifade ettiğine vurgu yaptı ve “Türkiye’de Belde Evleri’nin benzeri sistem yoktu. Bunu ilk olarak Eskişehir’de biz başlattık. 2001 yılında başladığımız projenin ilk amacı kadınlarımızı evden çıkartmaktı. Şöyle ki; eğer buralar olmasaydı şuanda birçok kadınımız ya evinde dizi seyrediyordu ya da birbirlerine misafirliklere gidiyordu. Kadınlarımızın günleri böyle geçiyordu. Ama şimdi kadınlarımız Belde Evleri sayesinde üretken oldu, sağlıklarına kavuştu, yeni arkadaşlar edindi ve sosyalleşti. Bizim en büyük dileğimiz de aslında buydu. Tepebaşı’nda artık kadınlarımızın yüzü gülüyor. Bizler bunu gördüğümüzde inanın daha çok mutlu oluyoruz. Gelinen noktada ise Belde Evlerimiz bugün Türkiye’de bir marka oldu. Bazı şehirlerin yöneticileri bize ulaşıyorlar ve bulundukları yerlerde bu projeyi hayata geçirerek adını belde evi koymak istediklerini söylüyorlar. Bizler de bundan memnuniyet duyuyoruz. Çünkü Tepebaşı’ndan başlattığımız bu projenin tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Programda Başkan Ataç daha sonra Hanımeli Sokak, Engelliler Montaj Atölyesi, Yaşam Köyü, Matematik Evi, Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası gibi çalışma ve projeler hakkında da bilgiler verdi.
“Dışarısı soğuk ama Belde Evleri çok sıcak”
Başkan Ataç’a gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ileten kadınlar, düzenlenen toplantı için de teşekkür etti. Bu sırada söz alan kursiyer kadınlardan Suna Arslan, 2 vasıta değiştirerek Bahçelievler Mahallesi’ndeki kursuna devam ettiğini belirtti ve “Akarbaşı Mahallesi’nde oturuyorum ve 2 vasıta değiştirerek kursuma geliyorum. Burası gerçekten çok güzel, çok mutluyuz. Size ve Belde Evi yetkililerimize, eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Eskişehir halkına da söylemek istiyorum; dışarısı soğuk ama Belde Evleri çok sıcak. Herkesi davet ediyorum” diye konuştu.
Bir diğer kursiyer kadın Nurdan Güler Er ise “Mersinliyiz ve 3 yıldır şehrinizde yaşıyoruz. Burada olmaktan, sizleri tanımaktan çok mutluyuz. Yaptığınız tüm çalışmalardan dolayı kadın arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
12 yıldır Tepebaşı’nda ikamet eden Marmarisli Nuray Çeliker ise “Senelerdir halk oyunlarına geliyorum. Sizlerle birlikte olmaktan çok memnunuz. Turlarınıza da katıldım, Çanakkale’yi gördüm. Bizlere gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz, bizleri hiçbir yerde yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Buluşma, hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Medyanın insan sağlığı üzerindeki sorumluluğu ESOGÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Yıldız; "Ne yazık ki bu kontrolsüz ortamda ciddi boyutlara ulaşan bir bilgi kirliliği var" "Kişileri ve hatta tüm toplumu yanlışa sürüklemek büyük bir suçtur"
YEREL HABERLER Medyanın insan sağlığı üzerindeki sorumluluğu ESOGÜ ...
ESO'da palet sektöründeki son gelişmeler ele alındı
YEREL HABERLER ESO'da palet sektöründeki son gelişmeler ele alındı
Odunpazarı’nda kanser söyleşisi
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda kanser söyleşisi
Eskişehirliler depremzedelere yardım göndermeye devam ediyor Bin koli gıda malzemesi dolu tır depremzedelere gönderildi
YEREL HABERLER Eskişehirliler depremzedelere yardım göndermeye devam ...
Yurt dışından satış için getirilen uyuşturucu gümrükte ele geçirildi Narkotik köpeğinin hassas burnu uyuşturucuyu ele verdi
YEREL HABERLER Yurt dışından satış için getirilen uyuşturucu ...
Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti Kış aylarında yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle saatlerce yaşanan elektrik kesintisi vatandaşları çileden çıkarmıştı Mahalle Muhtarı Savaş Hancı; “Vatandaşlar günlerce mağdur oldu, yaptığımız başvuru üzerine kesinti saatleri azaltıldı"
YEREL HABERLER Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti Kış aylarında ...
İnönü Belediyesi ile Fizyomer arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi ile Fizyomer arasında protokol ...
ESTÜ kampüsünden ilginç görüntü Gün içinde bir tarafa güneş vurup diğerine vurmaması ilginç bir görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER ESTÜ kampüsünden ilginç görüntü Gün içinde bir tarafa ...
Aktariye ürünlere ilgi kış aylarında daha çok artıyor Kış aylarında hasta olanların ilk tercihi aktariye ürünler Aktariye satıcılarının kış aylarında yüzleri gülüyor
YEREL HABERLER Aktariye ürünlere ilgi kış aylarında daha çok ...
Eskişehir’de ‘diksiyon, etkili iletişim ve etkili konuşma’ kursunu bitiren 24 kursiyer törenle sertifikalarını aldılar
YEREL HABERLER Eskişehir’de ‘diksiyon, etkili iletişim ve etkili ...
(Görüntülü) ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü Bayçora: Başarım için dua edenlere teşekkür ediyorum
YEREL HABERLER (Görüntülü) ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü Bayçora: ...
ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü Bayçora: Başarım için dua edenlere teşekkür ediyorum
YEREL HABERLER ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü Bayçora: Başarım için ...
Tepebaşı personeline yangın eğitimi
YEREL HABERLER Tepebaşı personeline yangın eğitimi
Rektör Çomaklı, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu'nun konuğu oldu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu'nun ...
Amerika’daki ilk Türk Emniyet Müdürü Baycora'nın hemşehrilerinden ilk isteği Baycora, Eskişehir'e gelince Karaçaylı'ların yöresel 'Et Hıçın' yemeğini istedi Paterson şehrine Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Mike Baycora: "Türkiye’ye bu yıl geleceğim" Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Korkmaz: Hem 4 Temmuz’da düzenleyeceğimiz etkinliğe davet ettik, hem de kendisine başarı diledik"
YEREL HABERLER Amerika’daki ilk Türk Emniyet Müdürü Baycora'nın ...
Emekli olan Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Karakaya’ya veda töreni düzenledi
YEREL HABERLER Emekli olan Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi ...
Trend haline gelen diyetlerden kaçının Zayıflamak uğruna sağlığınızdan olmayın Uzman Diyetisyen Nur Ateş Şahinkaya; "Zayıflamak uğruna bilinçsizce yapılan diyetler insan hayatını riske atmakta" "Trend haline gelen diyetleri zayıflamak amacıyla kullanmayınız"
YEREL HABERLER Trend haline gelen diyetlerden kaçının Zayıflamak ...
Alex de Souza’dan Hürriyet Gücer’e ‘sarı kart’ Hürriyet Gücer, Alex De Souza’nın heykeli ile fotoğrafını paylaştı Alex de Souza’dan belalısına ‘sarı kart’ cevabı
YEREL HABERLER Alex de Souza’dan Hürriyet Gücer’e ‘sarı ...
Nazım'a Yolculuk Sergisi'ne ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Nazım'a Yolculuk Sergisi'ne ziyaretçi akını
Eğitim programı yazım çalıştayı
YEREL HABERLER Eğitim programı yazım çalıştayı
Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis Pizzasına tükürülen Hüseyin Alyüz: “Bu kadar uğraşın sonucunda cezanın yeterli olmadığını düşünüyorum” “O günden beri pizza tüketmiyorum” Dava Avukatı Kemal Sayılır: “Biz cezanın üst sınırından olmasını istiyorduk"
YEREL HABERLER Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis Pizzasına ...
Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli 2 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli 2 yıl 6 ...
Sigarayı bırakanlara başarı belgesi
YEREL HABERLER Sigarayı bırakanlara başarı belgesi
Irmak kazada öldü, sürücü kırık tampon parçalarından yakalandı
YEREL HABERLER Irmak kazada öldü, sürücü kırık tampon parçalarından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X