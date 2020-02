Bir babanın acı dolu feryadı: “Kızımı benden aldılar” Kızını trafik kazasında kaybeden baba Tunca Aktaş, “Kızım hemşire olmak istiyordu, aldılar onu benden” "Benim çocuğum vefat etti, yarın komşumun çocuğu ölmesin" "Üst geçidin koruması yok, çocuklarımız üst geçide çıkmaya korkuyor, kimse üstten geçemiyor"

Eskişehir'de, otomobilin çarpıp kaçtığı 12 yaşındaki kızını kaybeden babanın "Hemşire olmak istiyordu, kızımı benden aldılar" cümleleri yürekleri dağladı.

Olay geçtiğimiz günlerde Gündoğdu Mahallesi Çevre Yolu Kartal Kavşağında yaşandı. Şüpheli Ali Ö. (30) idaresindeki 26 ACL 801 plakalı otomobil, kavşağa geldiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen Irmak Aktaş'a (12) çarpıp kaçtı. Yaşanan kazada ağır yaralanan Aktaş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda kaza yerinde buldukları tampon parçasından yola çıkarak otomobili EskişehirAnkara karayolundaki 'Oto Galericileri Sitesi' içerisinde terk vaziyette buldu. Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu Ali Ö.'yü Aşağısöğütönü Mahallesi'ndeki saklandığı evde yakaladı.



"Benim çocuğum vefat etti, yarın bir gün komşumun çocuğu ölmesin"

Olay sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 5'inci sınıf öğrencisi Irmak'ın babası Tunca Aktaş (50), yaşanılan olayı anlattı. Aktaş, üst geçidin korumasının, çatısının olmadığını ve rüzgârlı havalarda çocukların karşıdan karşıya geçemediğini ifade etti. Refüj kısmında koruma olmadığını ve insanların buradan geçmeye çalıştığını belirten baba Tuncay Aktaş, başkalarını çocuklarının da aynı duruma düşmemesi için yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Aktaş, "Benim çocuğumun canını aldı gitti. Çocuğum karşıdan karşıya geçiyormuş. Geçerken de bakın hiçbir şey yok. Bakın üst geçide, hiçbir koruma veya çatısı yok. Benim çocuğumu öldürdü. Bir de çarpıp bıraktı gitti. Bir de arabayı oraya, buraya koymuş gitmiş. Gelip çocuğumu hastaneye kaldırmamış. Ondan sonra yol tıkanmış, ambulansa yol vermemişler. Benim çocuğum bir saat boyunca orada kanlar içinde kalmış. 1112 yaşında kız çocuğum benim. Çocuğum bir saat burada yolda kanlar içinde kalmış en son ben geldim. Bağırdım yolu açtık. Bunu çarpan şahıs yapabilirdi. Bu işle sonuna kadar uğraşacağım. Buraya yolu düzgünce yapsınlar. Bakın yolun refüjünde koruma yok. Yarısı var yarısı yok. Bu birinci cinayet değil. Burada 810 tane cinayet oldu. Benim çocuğum vefat etti, yarın bir gün komşumun çocuğu ölmesin" şeklinde konuştu.



"Kızım hemşire olmak istiyordu, adılar onu benden"

Kızının hemşire olmak istediğini söyleyen baba Tuncay Aktaş'ın sözleri adeta yürekleri dağladı. Konuşurken gözyaşlarına hâkim olamayan Aktaş, "Benim kızımla aram çok iyiydi. Kızım hemşire olmak istiyordu. Aldılar onu benden. Bakın üst geçit yapıyorlar, üst geçidin koruması yok. Çocuklarımız üst geçide çıkmaya korkuyor. Kimse üstten geçemiyor. Kızımla kazadan yarım saat önce görüştük, beni öpmüştü. Çocuğum dışarı çıkınca bilemedim. Nasıl çıktı, nasıl gitti karşıya" ifadelerini kullandı.



"Hiç korumamız, can güvenliğimiz yok"

Daha önce de aynı yolda can kayıplarının yaşandığını ifade eden Aktaş, "Çocuklarımız, yaşlılarımız buradan geçemiyor koruma yok. Ama ilerideki üst geçidin üstü kapalı. İki ayda bir burada 2 adam ölüyor, cinayet oluyor. Geçenlerde 82 yaşında bir yaşlı kadın öldü. Hiç korumamız, can güvenliğimiz yok. Daha önceden ışıklarımız vardı, dört yoldu burası kapattılar. Ne alt ne de üst geçit yaptılar. Çocuklarımızın canı tehlikededir. Yaşlılarımız buradan çıkamıyor bakın, hiç kimse üst geçitten çıkamıyor. Hiçbir koruma yok ve kapalı alan değil" dedi.

