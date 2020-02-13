Cinayet sanığından ilginç savunma: “Babam gibi severdim, yarım saat önce sohbet ediyorduk” Kavgayı ayırmak isteyen meslektaşını bıçakla öldüren sanık Ahmet Ö.: "Kimseyi yaralamak ya da öldürme kastım yoktu, ailesine baş sağlığı dilerim"

Eskişehir’de kavgayı ayırmak isterken göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Vahit Ayrım’ın katil zanlısı Ahmet Ö., mahkemede yaptığı savunmada, “Babam gibi severdim Vahit amcayı, yarım saat önce sohbet ediyorduk” dedi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Ö., hayatını kaybeden Vahit Ayrım’ın oğulları Cihan Ayrım ve Volkan Ayrım ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan Ahmet Ö, olay anını anlattı. Karşılıklı tartıştıklarını ifade eden Ahmet Ö., “Önceki ifadelerim doğrudur. Otogarda çakışıyordum. İki genç geldi. Kredi karı ile işlem yaptılar. İade istediler. ‘İnternetten aldınız, nakit veremem’ dedim. Bize bir belge ver dediler. ‘Zaten bilet almışsınız mesaj da duruyor, bunla yeterli’ dedim. ‘Vereceksin’ dediler. ‘Boş bir kağıda yazarım ama bu sizi kandırmaktan başka bir şey olmaz’ dedim. Ukalalık yapmaya başladılar. Telefonla bir yerleri aramaya kalktılar. Uzaktan giderken seslerini duyuyordum. Hala duruyorlardı. 'Ne bakıyorsunuz, gidin' dedim. Uzun boylu sırtından çantasını attı üstüme koştu. Ben de o an panik ve korkuyla yazıhanedeki bıçağı aldım. Kimseyi yaralamak ya da öldürme kastım yoktu. Ailesine baş sağlığı dilerim. Yaklaşmasınlar diye savurdum. Ama olayı ayırmak isteyen maktule geldi. Farkında değildim. Beni çağırdılar Vahit amca yaralanmış diye. Şoka girdim o ara” dedi.



“Ben onu çok iyi tanırım, babam gibiydi”

Hayatını kaybeden Vahit Ayrım’ı çok iyi tanıdığını ve babası gibi olduğunu söyleyen Ahmet Ö, “Beni darp edeceklerini düşündüm. Koşarak geldiler. Ellerinde bir şey yoktu. Sonra olay gerçekleşti. Ben onu çok iyi tanırım, babam gibiydi. Başka bir firmanın görevlisidir. Yarım saat önce birlikte sohbet ediyorduk. Tartıştığım şahısları tanımam. İsimlerini bile karakolda öğrendim. Kargaşa esnasında araya girdiğini fark etmedim” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, olayla alakalı 8. Asliye Mahkemesinde açılan ‘kasten yaralama ve hakaret’ dosyası ile 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen kasten öldürme dosyalarının birleştirilmesi için gerekli mahkemeye dilekçe yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 2 Nisan’a erteledi

Olay

Olay geçtiğimiz 18 Kasım 2019 tarihinde Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gerçekleşti. Üniversite öğrencileri Özgür D. (21) ve Yılmaz A. (21) ile otobüs firmasının görevlisi Ahmet Ö. (30) arasında "Sistem üzerinden bilet parasının iade edilmesi" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., üzerinde taşıdığı bıçağı Özgür D. ile Yılmaz A.'ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım (65) göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Ağır yaralanan Ayrım, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Vahit Ayrım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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